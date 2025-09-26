Dos estudiantes en Pidie Jaya Aceh fueron azotados después de probar el juego

Aceh, vivo – Dos residentes de Pidie Jaya Regency, Aceh, se sometieron a una ejecución de latido después de haberlo demostrado hacer Jarimah Maisir o juegos de azar. La sentencia fue transmitida después del caso de los dos ganó fuerza legal permanente del tribunal de la Sharia de Meureudu.

La ejecución tuvo lugar abiertamente ante la comunidad en el patio de la Gran Mezquita de TGK Chik Pante Geulima, Meureudu, la capital de Pidie Jaya Regency, jueves (25/09/2025).

Se sabía que los dos convictos, a saber, Sabrul Kamal y Fahkrul Radhi (19), residentes de la aldea de Meunasah Balek, distrito de Meureudu, seguían siendo estudiantes. Fueron sentenciados a 10 veces un látigo por el panel de jueces de la Corte de la Sharia de Meureudu por violar el artículo 18 del Aceh Qanun número 6 de 2014 sobre la ley de Jinayah, que regula las disposiciones del juego.



Probado para jugar juegos de azar, los estudiantes azotaron en el patio de la mezquita, Pidie Jaya Aceh Foto : Entre/ho-kejari pidie jaya

El jefe de la sección penal general de la Pidie Jaya Kejari, Suheri Wira Firnanda, explicó que el castigo de látigo se llevó a cabo después de que la decisión del tribunal fue permanente.

«Los dos convictos fueron sentenciados a 10 veces un látigo con un período de detención. Ambos sirvieron un látigo por solo seis veces después de ser cortados durante 118 días o cuatro meses», dijo Suheri.

Agregó que la reducción en la oración estuvo de acuerdo con las disposiciones del párrafo del Artículo 23 (3) del Aceh Qanun número 7 de 2013 sobre la ley de procedimiento de Jinayat, que declaró que cada 30 días de detención se calculó equivalente a un látigo.

Según él, la implementación de la ejecución de WHIP no solo llevó a cabo órdenes judiciales, sino que también se convirtió en una forma de consistencia en la aplicación de la ley islámica en Pidie Jaya.

«Esperamos que este castigo sea una lección para condenado y también un efecto disuasorio para la comunidad para que ya no lo haga Jarimah Maisir o juegos de azar u otras violaciones de la ley islámica», dijo. (ENTRE)