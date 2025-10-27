Dos equipos favoritos de MotoGP de Malasia perdieron debido a elecciones incorrectas de neumáticos

VIVA – Carreras Moto GP Malasia 2025 en el Circuito Internacional de Sepang es prueba de esa estrategia prohibición puede ser la principal diferencia entre la victoria y el fracaso. Dos mejores corredores, luca marini y Marco Bezzecchi, tuvieron que aceptar resultados decepcionantes después de que su decisión de elegir los neumáticos equivocados les resultara contraproducente en el calor de la pista de Malasia.

Esta carrera demuestra lo complejos que son los factores técnicos en el mundo de MotoGP, especialmente en términos de selección de neumáticos traseros. Se sabe que el circuito de Sepang tiene altas temperaturas en la pista con niveles agresivos de abrasión del asfalto, por lo que la durabilidad de los neumáticos es una clave importante para mantener la velocidad hasta la línea de meta.

Sin embargo, la decisión de los dos corredores fue utilizar neumáticos neumático trasero tipo blando demostrado ser incorrecto y perjudicial para su desempeño en mitad de la carrera.

Un comienzo prometedor se convierte en decepción

Al inicio de la carrera, Marini y Bezzecchi parecían competitivos. Gracias al fuerte agarre de los neumáticos blandos, pudieron mantener su posición en el grupo delantero. Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras pasar la octava vuelta de un total de 20 vueltas.

Sus neumáticos traseros comenzaron a perder tracción a medida que la temperatura de la pista seguía subiendo por encima de los 55°C, lo que hacía que la moto fuera más difícil de controlar en curvas rápidas y zonas de frenada fuerte.

«Tuve una muy buena salida. Luego me quedé atrapado detrás de Zarco, y él hizo una carrera fantástica porque cerró todo, no me dejó pasar por ningún lado». dijo Marini, citado por VIVA de Chocar Lunes 27 de octubre de 2025.

Mientras tanto, Bezzecchi describió la situación como aún peor. Se mantuvo fuera del top 10 durante la mayor parte de la carrera, sin poder hacer ningún progreso, antes de terminar finalmente en el puesto 11 después de adelantar a Zarco al final de la carrera y tras los abandonos de Fermín Aldeguer y el mencionado Bagnaia.

«Fue una carrera muy dura», dijo Bezzecchi.

Piloto de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi

Como resultado, Marini sólo pudo terminar en octava posición, mientras que Bezzecchi cayó a la undécima posición, lejos de sus expectativas de competir por el podio.

Para Marini y Bezzecchi, un mal resultado en Sepang podría afectar a su posición en la clasificación. Con solo unas pocas series restantes, perder este importante punto es un gran golpe en la carrera por las cinco primeras posiciones esta temporada.