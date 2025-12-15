Dos equipos de tenis de los SEA Games prueba de oro de la resurrección del desempeño del tenis nacional

Jacarta – Éxito del equipo tenis equipos masculinos y femeninos Indonesia ganó dos medallas de oro en el evento Juegos del mar se convirtió en una nota importante para el resurgimiento del deporte nacional del tenis. Este logro no sólo muestra la excelencia del atleta en el campo, sino que también refleja los resultados de un sistema de entrenamiento consistente y enfocado. Este logro fue ampliamente recibido como un orgullo de Indonesia a nivel regional.

Lea también: Malasia derrotada por Indonesia, confesión honesta del campeón mundial después de ser destruido por Sabar/Reza en los SEA Games 2025



El presidente general de la Asociación Indonesia de Tenis (PP PELTI), Nurdin Halid, expresó su gran agradecimiento a los atletas, entrenadores y todo el equipo de apoyo por su arduo trabajo y dedicación. Según él, el éxito de arrasar con las medallas de oro por equipos masculinos y femeninos es un logro estratégico que refleja la fuerza colectiva del tenis indonesio.

«Este es el orgullo de Indonesia. Este logro es una prueba de que el desarrollo del tenis nacional va por el camino correcto», dijo Nurdin Halid en su declaración, citada el lunes 15 de diciembre de 2025.

Lea también: Adiós Vietnam, Indonesia está muy lejos en la clasificación de medallas de los SEA Games 2025



Nurdin Halid cree que este logro debería utilizarse como impulso para fortalecer el apoyo estatal a los logros deportivos. Destacó la importancia de la sinergia entre el gobierno y las federaciones deportivas para crear un ecosistema de entrenamiento sostenible.

«Los logros de los atletas nacen de un largo proceso. El Estado necesita estar presente a través de políticas, apoyo financiero y la provisión de instalaciones adecuadas», subrayó.

Lea también: Es legal, Indonesia es el campeón absoluto de los SEA Games 2025 en bádminton y escalada en roca



Nurdin Halid también enfatizó que este éxito abre grandes oportunidades para que Indonesia parezca más competitiva a nivel asiático y mundial. Por lo tanto, PP PELTI continuará fortaleciendo el desarrollo de la primera infancia, mejorando la calidad de las competiciones nacionales y utilizando la ciencia del deporte en el desarrollo de los atletas.

«Este logro debe ser una base para alcanzar objetivos más elevados, no sólo un logro momentáneo», afirmó.

Nurdin Halid enfatizó su compromiso de seguir fomentando el progreso de los deportes nacionales, especialmente el tenis, tanto a través de su papel como Presidente General del PP PELTI como como Vicepresidente de la Comisión VI de la RPD de RI. Espera que este logro sea una inspiración para que la generación joven de Indonesia continúe sobresaliendo y llevando el nombre de la nación al escenario internacional.

«Estas dos medallas de oro por equipos son el resultado del trabajo conjunto y la prueba de que Indonesia es capaz de competir honorablemente», concluyó.