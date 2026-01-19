Dos de los hijos de Chelsea Olivia fueron envenenados por salmón, ¡aquí están los síntomas!

Jacarta – Una experiencia estresante olivia chelsea después de que sus dos hijos, Nastusha Olivia Alinskie y Dante Oliver Alinskie, tuvieran que luchar contra graves problemas de salud debido a una intoxicación alimentaria. Chelsea compartió este incidente a través de las redes sociales e inmediatamente llamó la atención.

Chelsea reveló que la fuente del problema supuestamente provino del salmón consumido por sus dos hijos. De hecho, el pescado se compró en un gran supermercado conocido por tener buenos estándares de calidad y muchos visitantes. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Así que Nastusha y Dante se enfermaron porque comieron salmón. Aunque compré este salmón en un supermercado grande y concurrido y sé que la carne y el pescado son frescos», escribió Chelsea Olivia, citada el lunes 19 de enero de 2026.

Chelsea no solo compra en un lugar de confianza, sino que también garantiza que el proceso de procesamiento se realiza en casa con el máximo nivel de madurez. Destacó que el salmón se cocinó hasta que esté completamente cocido antes de servirlo.

«Y este salmón se cocina en casa hasta que esté perfectamente cocido», prosiguió.

Sin embargo, poco después de comer el plato, Nastusha y Dante mostraron síntomas graves. Ambos experimentaron diarrea, vómitos, náuseas y fiebre alta que provocaron pánico en la familia. El examen médico indicó que esta condición indicaba una intoxicación alimentaria por bacterias o virus.

«Diarrea, vómitos, náuseas y fiebre alta… estos son signos de intoxicación alimentaria en los niños o de la presencia de bacterias/virus. La temperatura más alta de Nastusha Dante es 40-41 y ha estado tomando paracetamol y no ha bajado… da mucho miedo… ¿Hasta que usted pregunta si los niños están teniendo convulsiones, señora? ¡¡¡Gracias a Dios, no!!!» explicó el Chelsea.

A partir de esta experiencia, el Chelsea también transmitió una advertencia al público. Admitió que había leído información de que la calidad del salmón en Indonesia últimamente era mala para el consumo, pero no pensó mucho en ello en ese momento.

«De hecho, hace algún tiempo leí que el salmón no es bueno para el consumo», escribió.

«Pero nuevamente lo olvidé porque ayer, cuando estuve en Japón, comí y todo estaba bien, así que no pensé que el salmón aquí ya no estuviera bueno», continuó.