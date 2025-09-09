Dos cruceros australianos robando a los pescadores arrestados por la policía, las pérdidas alcanzan los IDR 500 millones

Labuan Bajo, VIVA -Tos jóvenes pescadores de la aldea de Gorontalo, distrito de Komodo, West Manggarai Regency, cada uno con las iniciales MI (18) y Estados Unidos (17), fueron arrestados por la Unidad de Policía de Agua y Aérea (Polairud) Policía regional West Manggarai. Ambos son sospechosos de irrumpir en un crucero (Yacht) Miss Juniper propiedad de turistas australianos mientras se apoyan en el área de Sabita, Parque Nacional de Komodo, viernes (5/9/2025).

El robo se llevó a cabo cuando el propietario de Yacht, Gilbert Steven James (52), junto con el grupo, realizaba actividades de buceo. Cuando regresó, la víctima se sorprendió al encontrar que el vaso de la ventana del barco se rompió y la puerta estaba dañada. Varios objetos de valor desaparecieron desde el interior del barco.

Kasat Polairud West Manggarai Policía regional, AKP Dimas Yusuf Fadillah Rahmanto Foto : Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo

La policía regional de Kasat Polairud West Manggarai, AKP Dimas Yusuf Fadillah Rahmanto, explicó que el arresto comenzó con información del público que vio un bote de pesca con productos sospechosos.

«Luego buscamos y obtenemos información de que hay un bote de pesca que lleva la guitarra que sospechamos como una de las pruebas de Pecurian. Cuando se rastrean, los miembros lograron encontrar dos perpetradores», dijo Dimas durante una conferencia de prensa en Labuan Bajo, martes (9/9/2025).

Ambos pescadores fueron arrestados mientras navegaban usando un bote de madera a Labuan Bajo. Desde sus manos, la policía confiscó una serie de productos robados, incluidos un par de anillos de diamantes, collares de diamantes, guitarra, auriculares, varios sombreros, linternas y chaquetas.

Sin embargo, Dimas reveló que aún no se han encontrado valios.

«Hay algunos elementos que no hemos logrado encontrar. La pérdida total de la víctima es de alrededor de 500 millones», explicó.

Por sus acciones, MI y los Estados Unidos fueron acusados ​​en virtud del Párrafo 363 (1) del Código Penal sobre el robo por ponderación. Ambos están amenazados con una sentencia máxima de siete años de prisión. (Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo)