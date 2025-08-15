Dos cosas importantes que son la prioridad de Alex Márquez para el resto de la temporada 2025 MotoGP

VIVA – Alex MárquezRacer Gresini Racing Ducati, al darse cuenta de que hay dos aspectos importantes que deben mejorarse para competir mejor en la segunda mitad de la temporada Motogp 2025. Después de que los resultados fueron insatisfactorios en algunas de las series iniciales, Márquez se centró en la mejora técnica frenado y estrategia Mientras que en el grupo posterior, para mantener la consistencia y lograr los máximos resultados.

1. Técnicas de frenado mejoradas y curvas de entrada

Márquez se dio cuenta de que el frenado y la toma de técnicas de curvas seguían siendo el principal desafío. El español admitió que en comparación con Marc Márquez y Francesco Bagnaia, todavía estaba perdiendo rápido al ingresar curvas críticas.

Detalles: Las técnicas de frenado óptimas son muy importantes para mantener la posición, evitar la pérdida de impulso y permitir el adelantamiento. Márquez planea ejercer más ejercicios de simulación y técnicas de frenado profundas para aumentar la velocidad sin sacrificar la estabilidad del motor.

Propósito: al dominar esta área, Márquez espera ser más competitivo en circuito que exige frenado de precisión, incluido Anillo de toro rojo.

2. Estrategia cuando está atrapado en el grupo de atrás

La experiencia en el Gran Premio de Brno muestra que Alex a menudo tiene dificultades cuando está en Back Racer Group. Esta condición hace que sea difícil adelantar de manera eficiente y mantiene la posición.

Detalles: Una mejor estrategia incluye configuraciones rítmicas, elegir el camino ideal para superar y mantener el enfoque para no perder posiciones en la curva o durante la aceleración. Márquez consideró que las habilidades mentales y la toma de decisiones rápidas eran muy importantes para superar la presión mientras estaba detrás del grupo principal.

Objetivo: con la estrategia correcta, Márquez puede optimizar la oportunidad de aumentar incluso en el grupo de atrás.

3. Centrarse en los sentimientos positivos y la consistencia

Alex Márquez enfatizó la importancia de mantener una mentalidad positiva y consistencia en la carrera. Los pequeños errores pueden afectar en gran medida los resultados, especialmente a nivel competitivo de MotoGP.

Detalles: Márquez planea aplicar una rutina de preparación mental y física más disciplinada, incluido el entrenamiento de enfoque y recuperación después de la carrera.

Objetivo: La consistencia del rendimiento ayudará a Márquez a reducir los errores, mantener el ritmo de la raza y aumentar las posibilidades de alcanzar el podio.

4. Desafíos en Red Bull Ring

Red Bull Ring se conoce como un circuito con muchas vueltas agudas y zonas de frenado que exigen precisión. Márquez admitió que este circuito no era su favorito, por lo que se convirtió en una prueba real para las técnicas y estrategias que había mejorado.

Detalles: Este circuito requiere una combinación de frenado fuerte y aceleración rápida en el camino recto. La mejora en las dos áreas identificó estrategias de frenado y grupo trasero se volvió muy crucial para competir con el mejor corredor en este circuito.

Objetivo: Superar el desafío de Red Bull Ring es un indicador de la preparación de Márquez para enfrentar la segunda mitad de la temporada 2025 MotoGP.

Alex Márquez es consciente de que para competir en la parte superior de la clasificación de MotoGP 2025, debe centrarse en las técnicas de frenado, las estrategias mientras está en el grupo de atrás y mantener la consistencia mental y física. Con mejoras en esta área, Márquez espera parecer más competitivo, lograr los máximos resultados y superar los desafíos en los circuitos como Red Bull Ring.