Dos corredores murieron mientras participaban en la carrera Siksorogo 2025 en las laderas del monte Lawu

Tawangmangu, VIVA – Dos participantes en la competición de carreras Siksorogo Lawu Ultra (SLU) 2025 morir en el recorrido de la carrera que se disputa en las pistas Monte LawuDomingo 7 de diciembre de 2025.

Lea también: Se celebró con éxito la primera Tangerang 10K: una combinación de carrera, cultura y turismo deportivo



Los dos participantes en la competición de cross-country fueron Pujo Buntoro (55) y Sigit Joko Purnomo (45). Ambos son residentes de Karanganyar, participantes de SLU en la categoría 15K SLU.

Según los informes, ambos colapsaron en la ruta de la carrera, pero ocurrieron en rutas diferentes. La sospecha temporal es que ambos sufrieron un infarto después de tomar una ruta con gran elevación.

Lea también: Muere Epy Kusnandar, ¡este es su último deseo!



Según los informes, el participante llamado Pujo Buntoro se desplomó en el kilómetro 8 alrededor de las 10.17 am. Mientras tanto, Sigit Joko Purnomo sufrió un infarto al descender de la ruta de la colina Mitis en el kilómetro 12. Aunque el equipo de evacuación los llevó a los dos al Hospital Regional de Karanganyar, no pudieron salvar sus vidas.

El comité organizador de SLU 2025 expresó su profundo pesar por el fallecimiento de dos participantes de SLU 2025 después de experimentar condiciones médicas de emergencia durante una serie de actividades de SLU 2025.

«El fallecido había luchado con pasión y coraje por un viaje extraordinario en este evento. Esta pérdida es un dolor muy profundo, no sólo para la familia que quedó atrás sino también para el comité, los voluntarios y la comunidad de trail running de Indonesia», escribió el comité SLU 2025.

Lea también: ¿Vacaciones mientras corres? Este es el destino más emocionante para los viajeros corredores.



El comité expresó su más sentido pésame y empatía a las víctimas y familiares de las víctimas, y expresó su mayor agradecimiento al equipo médico, los voluntarios y todas las partes que brindaron asistencia inmediata.

«Esperemos que el difunto encuentre el mejor lugar al lado de Dios Todopoderoso y que la familia que queda reciba valor y tranquilidad», afirmó.

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte sigue bajo investigación policial.

El evento SLU en sí es conocido como una carrera de ultra trail con recorridos difíciles en las montañas del Monte Lawu, con categorías de corta, media y ultra distancia. maratón (7 km a 120 km), con elevación y pistas desafiantes.

Este evento se llevó a cabo en las laderas del Monte Lawu con diferentes rutas que comenzaron desde áreas en el área de Tawangmangu, la ladera sur de Lawu Purba hasta el distrito de Jatiyoso, el lado norte de Lawu, la plantación de té Kemuning, el parapente y la escalada de las dos montañas más altas del área, a saber, el Monte Lawu y el Monte Mongkrang.