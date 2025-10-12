Dos ciclistas AHRT listos para ser la clave para el título de campeón ARRC 2025

Sepang, VIVA – Quinta ronda Campeonato Asiático de Carreras en Ruta (ARRC) 2025 en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, vuelve a ser un lugar para lucirse para los corredores Equipo de carreras Astra Honda (AHRT). La carrera que tuvo lugar este domingo supuso un podio para tres representantes indonesios en tres categorías diferentes.

Fadillah Arbi Aditama apareció dominante en la categoría Asia Production 250cc (AP250) y logró su quinta victoria esta temporada. Fue el único representante de AHRT en esta categoría después de que su compañero de equipo, Davino Britani, se ausentara por un accidente en la primera carrera.

Partiendo desde la novena posición, Arbi inmediatamente pisó el acelerador desde el inicio de la carrera. Su regularidad a lo largo de las ocho vueltas le permitió controlar el transcurso de la carrera y terminar en primera posición con una diferencia de tiempo bastante cómoda respecto a sus rivales.

En la categoría Supersports 600cc (SS600), Mohammad Adenanta Putra volvió al podio terminando en tercer lugar. El corredor de Magetan se mostró tranquilo tras aprender de sus errores en la primera carrera que le hicieron no conseguir la pole position.

Adenanta tuvo una reñida lucha en el grupo delantero antes de finalmente conseguir 16 puntos importantes en la segunda carrera. Su compañero de equipo, Herjun Atna Firdaus, finalizó noveno, mientras que Rheza Danica Ahrens finalizó 11º.

Citado en el comunicado oficial del domingo 12 de octubre de 2025, la competencia en la categoría Asia Superbike (ASB) de 1000 cc no es menos feroz. Andi Farid Izdihar, que era el único representante de AHRT en esta clase, tuvo un desempeño sólido y aprovechó la situación de carrera con cuidado.

Los dos pilotos de cabeza sufrieron incidentes en la última vuelta, lo que le dio a Andi la oportunidad de ascender al tercer puesto. Este resultado supuso su segundo podio esta temporada y reforzó su posición en el medio de la clasificación ASB1000.

Después de la prueba de Sepang, Arbi se mantuvo firmemente en lo más alto de la clasificación AP250 con 171 puntos, 36 puntos por delante de su competidor más cercano. Mientras tanto, Adenanta sigue liderando la clasificación de SS600 con ocho puntos de ventaja sobre su principal rival.

Herjun ocupa el octavo lugar en la clasificación de SS600 con 83 puntos, seguido por Rheza en la 14ª posición. En ASB1000, Andi se mantuvo en el octavo lugar con una colección de 73 puntos, mostrando consistencia en cada serie.