Dos asesinados, tres heridos en apuñalamiento y embestida de autos fuera de la sinagoga en el Reino Unido







Al menos dos personas murieron y otras tres heridas gravemente heridas en una embolsada combinada de automóviles y puñalada Ataque fuera de una sinagoga en Manchester, en el norte de Inglaterra, en Yom Kippur, el día más sagrado en el calendario judío, informó la agencia de noticias ANI, citando a CNN.

El incidente tuvo lugar en Crumpsall, al norte de la ciudad, cuando un automóvil fue conducido deliberadamente a los miembros del público y un hombre fue apuñalado. La policía de Greater Manchester dijo que se cree que el presunto atacante murió después de que los agentes armados le dispararon.

«Policía fueron llamados a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Middleton Road, Crumpsall, a las 9.31 a.m. por un miembro del público, afirmando que había presenciado un automóvil conducido hacia miembros del público, y un hombre había sido apuñalado «, dijo la policía en un comunicado, según Ani.

Los paramédicos llegaron poco después, y los fieles dentro de la sinagoga en ese momento fueron evacuados de forma segura, informó CNN.

Yom Kippur Es un día en que las sinagogas están particularmente ocupadas, ya que los judíos practicantes realizan servicios, rezan introspectivamente y reflexionan sobre el año pasado.

Después del ataque, la policía del Gran Manchester declaró a Platón, un código nacional utilizado cuando los oficiales armados se despliegan en respuesta a una amenaza continua, informó ANI.

Primer ministro británico Keir Starmer anunció que se implementarán «activos policiales adicionales» en las sinagogas en todo el país.

«El hecho de que esto haya tenido lugar en Yom Kippur, el día más sagrado en el calendario judío, lo hace aún más horrible. Mis pensamientos están con los seres queridos de todos los afectados», escribió en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El ataque de esta mañana es absolutamente impactante. Estoy de regreso a Londres para presidir una reunión de emergencia, y se están desplegando activos policiales adicionales en sinagogas en todo el país. Haremos todo lo posible para mantener segura a nuestra comunidad judía. pic.twitter.com/bnufgbwwfq – Keir Starmer (@keir_starmer) 2 de octubre de 2025

Starmer acortará su viaje a Copenhague, donde asistía a una reunión de seguridad europea, para regresar al Reino Unido y presidir una sesión del Comité Cobra del Gobierno, un grupo interdepartamental convocado durante las emergencias nacionales.

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, instó al público a evitar el área, diciendo: «Obviamente, lo que todos queremos reconocer es cómo las personas en nuestra comunidad judía se sentirán en este momento».

Añadió: «Solo puedo imaginar cómo se sienten las personas cuando escuchan esta noticia, el miedo que traerá».

Según los informes, cuatro hospitales locales han sido encerrados en respuesta al ataque.

