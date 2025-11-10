Dos aplicaciones de servicio de Traffic Corps para hacerlo más rápido, transparente y eficiente

Jacarta – Revitalización realizada por la Dirección de Registro e Identificación (Ditregident) Cuerpo de Tráfico policia nacional convertirse en una parte importante para apoyar la dirección de la reforma de la Policía Nacional en el terreno servicio público.

Lea también: El compromiso del Inspector General Agus de presentar servicios de tráfico modernos, humanos y orientados a la seguridad pública



A través de la digitalización del servicio de innovación SINAR (Licencia de Conducir Nacional de Precisión) y SEÑAL (National Digital Samsat), Ditregident Korlantas Polri presenta un sistema de atención moderno, más rápido, más transparente y más eficiente para la comunidad.

El director del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, el general de brigada Wibowo, explicó que este paso era una manifestación concreta de la transformación de la Policía Nacional hacia una institución de precisión (predictiva, responsable y de transparencia justa), como es la dirección política del jefe de la policía nacional, general Listyo Sigit Prabowo.

Lea también: Rajiv alienta al Ministerio Forestal a colaborar con la policía y fortalecer el compromiso para proteger los parques nacionales y las áreas forestales





Aplicación de señal en línea Samsat

«La revitalización del Ditregident es parte de la reforma de los servicios de la Policía. Queremos proporcionar servicios públicos más accesibles, eficientes y libres de extorsión. La digitalización a través de SINAR y SIGNAL es una prueba clara del compromiso de la Policía de proporcionar servicios precisos y orientados a la satisfacción del público», afirmó Wibowo.

Lea también: La Comisión Nacional de Reforma de la Policía agregará miembros femeninos, ¿quién?



Transformación de los Servicios Digitales SINAR y SIGNAL. A través de SINAR, las personas ahora pueden extender su SIM A y SIM C en línea sin tener que hacer cola en los Satpas. El proceso de registro, control de salud y pago se realiza de forma digital y la SIM se envía directamente a tu domicilio mediante servicio postal.

Mientras tanto, SIGNAL facilita a los propietarios de vehículos el pago del impuesto sobre vehículos de motor en línea. Esta aplicación integra los sistemas Polri, Jasa Raharja y Bapenda en toda Indonesia, para que las personas puedan pagar impuestos sin tener que acudir a la oficina de Samsat.

«Estas dos aplicaciones son ejemplos de cómo la Policía Nacional está transformando los servicios convencionales en digitales. Además de ahorrar tiempo, el sistema digital también reduce el potencial de irregularidades, porque todo el proceso queda registrado y puede ser monitoreado de forma transparente», explicó Wibowo.

Parte de la Reforma y Modernización de la Policía Nacional. La digitalización que lleva a cabo la Dirección General no se trata solo de modernización tecnológica, sino también de cambios en la cultura de trabajo dentro de la Policía Nacional. Con un sistema totalmente digital, se alienta al aparato de la Policía Nacional a ser más receptivo, adaptable y centrado en la calidad de los servicios públicos.

«La reforma policial no puede verse sólo desde la perspectiva de la aplicación de la ley, sino también de cómo la policía proporciona servicios que facilitan las cosas a la comunidad. La revitalización de la Dirección Regional es un ejemplo concreto de esta transformación que se está produciendo», añadió Wibowo.