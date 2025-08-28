Dos años de operación, LRT Jabodebek sirve a más de 43 millones de pasajeros

Yakarta, Viva – Transporte público En Jabodetabek continúa experimentando un desarrollo significativo en los últimos años.

Uno de los proyectos principales del gobierno, LRT JabodeBek, se ha convertido en un transporte alternativo que el público es cada vez más demandado desde que funciona oficialmente hace dos años.

Se espera que la presencia de este modo de transporte fomente una movilidad más eficiente, reduzca la densidad de la carretera y fortalezca la integración del transporte urbano en el área metropolitana de Yakarta.

Hace dos años, exactamente el 28 de agosto de 2023, Jabodebek lrt Opera oficialmente después de ser inaugurado en la estación Cawang, East Yakarta.

La presencia del Jabodebek LRT desde entonces no solo marcó un nuevo capítulo de transporte público, sino que también se convirtió en el comienzo de la unión con las personas que continuaron creciendo día a día.

En dos años, LRT JabodeBek ha servido a 43,696,661 usuarios. Esta figura no es solo un registro estadístico, sino una historia sobre millones de viajes de personas que eligen Jabodebek LRT para trabajar, ir a la escuela, comprar y otra movilidad.

El crecimiento del usuario muestra una confianza cada vez mayor. En el primer año operativo, el número de usuarios alcanzó 16,999,647 personas, luego aumentó a 26,697,014 personas en el segundo año, o un 57 por ciento.

También se ve un aumento desde el promedio diario, tanto de los días laborables como los fines de semana. El promedio diario de los días de semana aumentó de 54,640 usuarios en el primer año a 90,931 usuarios en el segundo año, un aumento del 66.4 por ciento.

Mientras tanto, el fin de semana diario promedio aumentó de 30,842 a 40,599 usuarios, un aumento del 31,6 por ciento.

Además del número de pasajeros, la frecuencia de viaje también aumenta. De lo que originalmente era solo 158 viajes por día, ahora aumentó a 396 viajes de lunes a viernes y 270 viajes los fines de semana, para que las personas tengan más opciones de tiempo de viaje al tiempo que priorizan la puntualidad.

Durante estos dos años, el Jabodebek LRT presentó una variedad de nuevos servicios como una forma de innovación y respuesta a las necesidades de la comunidad.

El servicio incluye un tren especial para mujeres de lunes a viernes, las reglas de transportar bicicletas que no se pongan en el plegamiento los fines de semana y las vacaciones nacionales, espacio de trabajo Gratis en la estación de Cawang, custodia de bienes gratis en la estación de Halim, estación de agua en todas las estaciones, detector abarrotado Para monitorear la densidad, hasta un programa de tarifas especiales de RP80 durante la celebración del 80 aniversario de la República de Indonesia del 17 al 18 de agosto de 2025.

Vicepresidente Ejecutivo La división Jabodebek LRT, Mochamad Purnomosidi, dijo que los logros de dos años eran inseparables de la participación de la comunidad.

«Cada número de usuario es un viaje valioso. Le agradecemos por la creciente confianza pública», dijo como se cita de un comunicado de prensa, jueves 28 de agosto de 2025.

Jabodebek LRT expresó su aprecio a la comunidad por la confianza que se continuó dando durante estos dos años de viaje.

En el futuro, Jabodebek LRT se compromete a traer servicios de transporte público que sean mejores, seguros y confiables.

«Estamos comprometidos a continuar mejorando para que el viaje con el Jabodebek LRT sea más cómodo, seguro y divertido», agregó Purnomosidi.