¡Dorro, así que todo esto!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto afirmó estar sorprendido de ver a los maestros Escuela de la gente Y ministro Gabinete rojo y blanco quien llevaba un típico uniforme verde militar.

El uniforme fue usado por ellos mientras asistía al informe de los maestros y al director de la Escuela Popular en Ji-Expo, Kemayoran, Central Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Inicialmente, Prabowo le dijo en el momento en que llegó a la ubicación del evento. Después de salir del automóvil, los estudiantes de la escuela de la gente lo recibieron de inmediato con sus uniformes oficiales.

«Entré, salí del auto, me sorprendió. Había una banda de música con un uniforme elegante como este», dijo Prabowo.

No te detengas allí, Prabowo también se sorprendió cuando vio la aparición del ministro del gabinete rojo y blanco que también estaba presente. Porque los ministros usan uniformes típicos del componente de reserva (Komcad) En la sesión de informes.

«Me sorprendió nuevamente, los ministros de la ropa se convirtieron en un componente de todo este respaldo», dijo.

En esa ocasión, Prabowo expresó su gratitud a todos sus ministros que habían trabajado duro para construir cientos de escuelas de personas.