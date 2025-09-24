Dorothy, Tin Man, Espantapájaros en la Parte 2

Elphaba y Glinda han vuelto, para siempre.

Universal ha lanzado el avance final de «Malvado: Para bien «, el seguimiento de la adaptación cinematográfica de 2024 del exitoso Broadway Musical. El final se lanzará a los cines el 21 de noviembre.

Según la logline oficial de la secuela, «Set in the Land of Oz, antes y después de la llegada de Dorothy Gale de Kansas», «cubrirá los eventos del segundo acto del musical, siguiendo a Elphaba y la amistad de Glinda se pone a prueba a medida que se ponen a prueba sus nuevas identidades respectivas como la bruja malvada. El nuevo trailer muestra el primer vistazo a Dorothy, The Tin Man, The Scarecrow y The Cowardly Lion brevemente.

«Malvado: para siempre«Verá el regreso de Cynthia Erivo y Ariana Grande Como Elphaba Throp y Glinda Upland, respectivamente, así como Jonathan Bailey como el Príncipe Fiyero, Michelle Yeoh como Madame Morrible, Marissa Bode como Nessarose Thropp, Ethan Slater como Boq Woodsman, Bowen Yang como Pfannee y Bronwyn James como Shenshen.

Jon M. Chu volverá a dirigir «Wicked: For Good», con ambos guiones escritos por Winnie Holzman y Dana Fox.

El primer «malvado» recaudó $ 756 millones en la taquilla mundial, clasificándose como la adaptación de Broadway más recaltada. La película recibió 10 nominaciones a los premios de la Academia, con asentimientos en la mejor imagen, diseño de vestuario, actriz principal de Erivo, actriz de apoyo para Grande, maquillaje y peinado, edición, puntaje original, diseño y diseño visual y diseño de producción. Ganó por el diseño de vestuario, convirtiendo a Paul Tazwell en el primer hombre negro en ganar el premio, junto con el diseño de producción.

Mira el trailer de «Wicked: For Good» a continuación.