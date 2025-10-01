Dorna reveló una nueva estrategia para Moto2 y Moto3, centrándose en la visibilidad de la raza.

VIVA – Organizador oficial MotogpDorna Sports recientemente proporcionó una importante aclaración relacionada con el futuro de la clase. Moto2 Y Moto3.

Leer también: Marc Márquez es optimista sobre dar la bienvenida a la carrera en Mandalika a pesar de que nunca ha terminado



Esta declaración surgió en medio de las preocupaciones que se desarrollaron entre los fanáticos y los medios de comunicación de que estas dos clases de apoyo podrían reducirse por su visibilidad para dar un mayor enfoque en la clase principal, MotoGP.



Dos corredores de AHRT compitieron en el Campeonato CEV Moto2 CEV Moto2 del Circuito Albacete.

Leer también: LCR filtró el Plan de Contrato Star de Moto2, cerca de unirse a Honda en MotoGP



Carlos Ezpeleta, director deportivo, Dorna, negó firmemente los rumores que circulaban de que Moto2 y Moto3 se trasladarían de Pitlane o restringidos.



Oil federal Gresini Moto2 Racer, Fabio en Giannantonio

Leer también: Pecco Bagnaia habló sobre la importante figura detrás de su victoria



«Creo que podría ser justo repetirlo más a menudo últimamente, porque parece que hay muchos rumores, algunos de ellos incluso me impresionaron», dijo Dorna citado por Viva Automotive de Chocar Miércoles 1 de octubre de 2025.

«Moto2 y Moto3 son y seguirán siendo una parte intrínseca de campeonato«Añadió.

Los rumores son «sin fundamento» y enfatizan que las dos clases siguen siendo una parte crucial de la estructura del campeonato mundial de carreras de motor.

Agregó que Moto2 y Moto3 no eran solo clases de apoyo, sino también eventos importantes para desarrollar talentos. corredor el futuro.

Muchos corredores de MotoGP actualmente están comenzando sus carreras de estas dos clases, por lo que la existencia de Moto2 y Moto3 es muy estratégica en el ecosistema de carreras de motor.

Especulación sobre Moto3

Más tarde, surgió el problema de que la clase Moto3 solo competiría en las series europeas. Ezpeleta enfatizó que este problema era completamente falso.

Según él, Moto3 continuará siguiendo el calendario completo con otras clases, asegurando la consistencia de la competencia y las oportunidades para que los jóvenes corredores se desarrollen en la pista internacional.

Reconocimiento del título de campeón mundial

Con respecto al título mundial en la clase Moto2 y Moto3, Ezpeleta se aseguró de que el logro todavía fuera reconocido en la historia del campeonato. Sin embargo, reconoció que la forma en que la entrega y el énfasis en este título experimentaron la evolución. Esto está en línea con los esfuerzos de Dorna para presentar MotoGP como un campeonato cada vez más global y competitivo.

Evolución de MotoGP y la importancia de Moto2 y Moto3

Según Ezpeleta, este cambio es parte de la evolución de MotoGP en un evento de carreras de motor cada vez más grande. Moto2 y Moto3 son vistos como un primer paso importante para los corredores antes de pisar la clase más alta. Por lo tanto, estas dos clases no solo son complementarias, sino la parte integral de la visión a largo plazo de Dorna.

El compromiso de Dorna

Con esta declaración, Dorna trató de superar las preocupaciones que se desarrollaron en la comunidad de carreras automovilísticas. Hicieron hincapié en que Moto2 y Moto3 continuarán llamando toda la atención, tanto en términos de implementación como de presentación en transmisiones de carreras, al tiempo que garantizan el enfoque en el éxito y el crecimiento de MotoGP en su conjunto.



Moto3 Catalunya Race 2021.

Esta aclaración de Dorna confirma que Moto2 y Moto3 seguirán siendo una base importante en el ecosistema MotoGP. Ambos no son solo un lugar para fomentar jóvenes corredores, sino también parte de la identidad y sostenibilidad del Campeonato Mundial de Racing Motor.

Con este paso, Dorna muestra su compromiso de mantener un equilibrio entre aumentar la visibilidad de la clase principal y mantener un papel importante en las clases de apoyo para el desarrollo de MotoGP en el futuro.