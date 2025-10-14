¿Dormir con tu marido? Esta es la visión del Islam.

Jacarta – Dormido dale la espalda marido o dar la espalda a sus maridos es algo que suelen hacer las parejas casadas. Hay muchas razones esposa Darle la espalda a su marido cuando duerme, uno de los cuales está relacionado con el dolor en un lado.

Lea también: ¿Las camisas anteriores se limpian y se pueden reducir en sustento? Esta es la respuesta a Buya Yahya



Sin embargo, se dice que dormir de espaldas a su marido es descortés o una falta de respeto hacia su propio marido. De hecho, algunas personas en determinadas zonas llaman a esta acción pamali. Entonces, ¿cómo ve el Islam las acciones de una esposa que duerme de espaldas a su pareja?

En relación con esto, el famoso pedankwah Buya Yahya hablar alto. Buya Yahya explicó que una esposa que duerme de espaldas a su marido no es un problema en el Islam. Buya Yahya dijo que dormir de lado generalmente ocurre debido a problemas de comodidad.

Lea también: Buya Yahya explica las leyes musicales según Ulama, no todos los instrumentos musicales están prohibidos



«Eso es muy educado, una esposa educada le da la espalda a su marido, temerosa del pecado. El problema de darle la espalda es si le gusta. Lo importante es no ser insolente. A veces le duele la espalda, se inclina aquí y allá, está bien», dijo Buya Yahya, citado en la transmisión de YouTube de Al Bahjah TV, el martes 14 de octubre de 2025.

Buya Yahya también explicó que no es pecado que una esposa duerma de espaldas a su marido. Dijo que mientras el corazón de la esposa no sea grosero con su marido, esto no es un problema.

Lea también: ¿Cuál es la ley del trabajo hasta que se olvida la oración, es ilegal? Esta es la explicación de Buya Yahya



«Así que no es pecado, esposa, la esposa es tan educada que quiere mirar a su marido hasta que le duele la espalda y no puede inclinarse. Está bien darle la espalda a su marido, está bien tener la cabeza vuelta, no puede ser insolente. Es sólo una cuestión de comodidad para dormir, lo importante es que su corazón no puede ser insolente», dijo.

Sin embargo, si quiere dormir de espaldas a su marido, sería mejor que se lo dijera primero a su marido.

«Es sólo que si eres demasiado educado, ‘lo siento, estoy de espaldas a ti, hermano’, está bien, es lo mismo con tu marido. No tienes que dormir cara a cara, dormir cara a cara no tiene que ser así por un tiempo, eso es sólo una cuestión de comodidad», explicó Buya Yahya.

Buya Yahya dice que el mejor sueño para la gente es mirar hacia la Qiblah.

«Es mejor dormir si podemos girar hacia la Qibla, esa es la sunnah de Allahualam, bisawab. Si (dormir) frente a la Qibla, no puedes (dormir) frente a la Qibla, ¿dónde está la Qibla? ¿La Kaaba está en el medio? Si estás frente a la Qibla (dormir) uno al lado del otro, ¿de acuerdo? Está bien, (dormir) no tienes que mirar de frente», dijo.