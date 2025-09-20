Dony Oskaria reveló la tarea principal después de ser nombrada por Prabowo para ser el ministro interino de bumn.

Yakarta, Viva – Dony Oskaria Nombrado oficialmente por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Como el ministro de Estado (bumn) en funciones (en funciones) reemplazando a Erick Thohir.

Se le pidió a Dony que continuara la tarea realizada por Erick Thohir bien.

Esto fue revelado por Dony después de que se enfrentó al presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Presidencial, el viernes 19 de septiembre de 2025 por la noche.

«La principal tarea de reemplazar la tarea llevada a cabo por el Sr. Erick Thohir, se confirma que todo va bien», dijo Dony a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó si la reunión con Prabowo también discutió la fundición Danantara Y Ministerio de BumnoDony enfatizó que no hubo discusión relacionada con eso.

«No se discute. No he obtenido la dirección importante que corremos primero», dijo.

Dony explicó que solo informó a Prabowo que y entre y el Ministerio de Soes salió bien.

«Reportar todo va bien, especialmente en y entre Bumn, lo que ha sucedido, cómo se llama, la entrega, eso es todo», dijo Dony.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, llamó al Ministro interino de Enterprises (bumn) de propiedad interina interina (Bumn), Dony Oskaria al Palacio Presidencial, Central Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025 por la noche.

Dony no habló mucho sobre su llegada al palacio. Miró rápidamente mientras usaba un traje para ingresar al complejo del Palacio Presidencial.

«Estoy esperando a (el presidente) por un momento», dijo Dony a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta.

Cuando se le preguntó sobre su cita como Ministro interino de BumnDony simplemente asintió. Reiteró que el presidente Prabowo había estado esperando.

«Un momento que estaba esperando, un minuto», explicó.