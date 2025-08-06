Donnie Wahlberg, Sonequa Martin-Green para asistir al estreno de ‘Boston Blue’

Paramount Global Content Distribution organizará el estreno mundial de «Boston Blue», la expansión del universo del drama superior de larga duración «Blue Bloods», en la víspera de este año Mipcom Cannes, el mercado más grande del mundo para la televisión y el contenido de transmisión (13-16 de octubre). Productor principal y ejecutivo Donnie Wahlberg y estrella Sonequa Martin-Green estará presente.

«Boston Blue» ve a Wahlberg, nacido en Boston, repitiendo su papel como detective de la policía de Nueva York, Danny Reagan, quien toma una posición con el Departamento de Policía de Boston y está emparejado con la detective Lena Silver (Martin-Green), la hija mayor de una familia prominente de aplicación de la ley. Mientras Reagan se instala en su nueva ciudad, también espera volver a conectarse con su hijo Sean (Mika Amonsen), quien está comenzando su propia carrera policial en Boston.

La proyección nocturna previa a la apertura se llevará a cabo el 12 de octubre a las 18.00 en el Gran Auditorio de los Festivales Palais des y estará abierto a todos los delegados y será seguido por una Q y A con Wahlberg y Martin-Green.

Distribuido por Paramount Global Content Distribution, el estreno global se adelanta al debut del programa en CBS más tarde esa semana el 17 de octubre en los Estados Unidos

El principal episodio que se proyectará también presenta a Bridget Moynahan, repitiendo su papel de la hermana de Danny, Erin Reagan, para una aparición especial de invitado. Moynahan también dirigirá un episodio posterior en la serie debut.

«Boston Blue» es producido por CBS Studios y Jerry Bruckheimer Television. Brandon Sonnier y Brandon Margolis son showrunners y productores ejecutivos. Jerry Bruckheimer, Kristieanne Reed y Wahlberg también sirven como productores ejecutivos.

La nueva serie también presenta a la familia Silver, compuesta por el fiscal de distrito de Boston, Mae Silver (Gloria Reuben), la detective de la EP de Boston, Lena Silver, la superintendente de policía Sarah Silver (Maggie Lawson), la policía novata Jonah Silver (Marcus Scribner) y el famoso pastor bautista Reverendo Edwin Peters (ernie Hudson).

«Estamos entusiasmados de traer a Donnie Wahlberg y Sonequa Martin-Green a Cannes para ayudarnos a presentar el primer episodio de ‘Boston Blue’, el próximo capítulo en el Universo Blue Bloods, a los ejecutivos de medios globales en el estreno mundial de la noche de apertura en Mipcom Cannes», dijo Lisa Kramer, presidenta, contenido internacional de licencias de contenido, distribución global de contenido. «CBS Studios continúa liderando la creación de procedimientos icónicos con los que el público en todo el mundo se conecta y esperamos trabajar con los licenciatarios internacionales para construir el universo ‘Blue Bloods'».

«El interés en la familia Reagan y el universo de ‘Blue Bloods’ está sentado y verdaderamente global, haciendo este próximo capítulo, dirigido por el brillante Donnie Wahlberg con su nuevo escenario, personajes e historias, un estreno perfecto en la víspera de Mipcom Cannes este año», dijo Lucy Smith, directora de Mipcom Cannes y Mip Junior.