Donnarumma Únete a Manchester City

VIVA – Manchester City Volver para dar una gran sorpresa en el mercado de transferencias de verano. El Elite Premier League Club logró asegurar la firma del portero italiano, Gianluigi Donnarummade Paris Saint-Germain (PSG) Con una dote € 27 millones o alrededor de Rp467 mil millones.

Leer también: Oficial, Lista de 36 equipos en la Liga de Campeones 2025/2026



Según un famoso informe periodista Fabrizio Romano, se ha llegado a un acuerdo entre los dos clubes. Donnarumma firmará un contrato a largo plazo con los ciudadanos con un salario exorbitante, más de € 15 millones (RP259 mil millones) por año.

Alfredo Pedullà agregó, el portero se someterá a una prueba médica en Italia antes de que se introduzca oficialmente como una nueva Penggawa de Manchester City después del descanso internacional.

Leer también: Clasificación de la Premier League: Arsenal en Puncak, Manchester United Tragic



Donnarumma en realidad parecía impresionante mientras defendía el PSG desde que fue liberado de AC Milan en 2021. En más de 150 apariciones, grabó 52 sábanas limpias. Sin embargo, el contrato queda solo un año y la negociación de la extensión no cumple con un punto brillante.

El PSG también se movió rápidamente trayendo a Lucas Chevalier de Lille como un sustituto a largo plazo. La situación hizo que Donnarumma buscara un nuevo puerto, y City vino a dar una oferta concreta.

Leer también: Resultados completos: Manchester City y AC Milan Tumbang, Barcelona ganó dramáticamente



La decisión de Manchester City de traer Donnarumma es algo sorprendente. La razón es que acaban de apuntar a James Trafford de Burnley. Sin embargo, el futuro de Ederson Moraes que, según los informes, se acerca a Fenerbahce, la ciudad no quería correr riesgos.

La llegada de Donnarumma marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera. De AC Milan, luego PSG, ahora está listo para probar la feroz League Premier con el equipo de atención Pep Guardiola.