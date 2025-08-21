Donnarumma Únete a la Serie C Club, Persib Duel disparó sobre Lionel Messi

Yakarta, Viva – Noticias sobre Antonio Donnarumma quien se unió oficialmente al club de la Serie C italiano, Salernitana Conviértete en un lector cazado Viva Sport A lo largo del jueves 21 de agosto de 2025.

También hay noticias de Perseguidor Bandung. Maung Bandung apunta a un defensor italiano, Federico Barba, que ha sido un duelo con Lionel Messi.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. El equipo nacional indonesio se enfrenta a Kuwait y el Líbano sin Kevin Diks y Maarten Paes?



Maarten Paes, Equipo Nacional Indonesio vs Australia en clasificatorios de la Copa Mundial

La desagradable noticia llegó para el equipo nacional indonesio antes de la agenda de la jornada de la FIFA (FMD) en septiembre de 2025. Dos jugadores naturalizados, Kevin Diks y Maarten Paes, Según se informa, sufrió una lesión Y amenazó no poder fortalecer el equipo de Garuda.

4. No se puede jugar a Sule hasta 9 partidos, Persis Solo apoya a los jugadores para presentar una apelación a la FIFA



Persis solo jugador, Fuad Sule Foto : Instagram @PersisOfficial

Persis Solo finalmente abrió la voz relacionada con la prohibición de actuar para 9 partidos que FIFA cayó a sus jugadores extranjeros, Fuad Dapo Sule. El club apodado Laskar Sambernyawa declaró Respeta la decisión de la Autoridad Mundial de Fútbolmientras brindaba pleno apoyo al jugador que era atractivo.

3. 2 de estos jugadores extranjeros están en demanda por Persib Bandung, uno de los cuales fue un duelo con Lionel Messi



Federico Barba (derecha) duelo con Lionel Messi

Persib Bandung nuevamente se asocia con nuevos jugadores extranjeros para fortalecer el equipo. Después del nombre del defensor italiano, Federico Barba, ahora es el turno del delantero danés, Patrick Mortensen, Yang Ingrese los rumores de transferencia Maung Bandung.

2. Más popular: concedió objetivos estúpidos, Persib Bidik dejó caer el Inter Milán

Noticias sobre el entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak, que dijo que Maung Bandung concedió un objetivo estúpido al conocer a Persijap Jepara MEnjadi dure lectores Viva Sport Durante todo el miércoles 20 de agosto de 2025. Todavía está relacionado con Persib, el campeón de la Liga 1 durante dos temporadas consecutivas, según los informes, el extremo australiano se graduó del Inter de Milán, Reno Piscopo.

1. Donnarumma se unió oficialmente al club de la Serie C italiano



Antonio Donnarumma se unió a Salernitana Foto : Instagram @salernitana1919official

El club de la Serie C italiano, Salernitana, anunció oficialmente la llegada de un portero experimentado Antonio Donnarumma. El ex portero del AC Milan decidió continuar su carrera con I Granata después de la temporada pasada jugando para Torino.