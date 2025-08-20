Donnarumma se unió oficialmente al club de la Serie C italiano

Italia, Viva – Club de la Serie C italiana, Salernitanaanunció oficialmente la llegada de un portero experimentado Antonio Donnarumma. El ex portero del AC Milan decidió continuar su carrera con I Granata después de la temporada pasada jugando para Torino.

En un anuncio oficial, Salernitana dio la bienvenida a la presencia de Donnarumma, que ahora tiene 35 años. Se espera que el veterano portero aumente la fuerza y la experiencia en el sector del portero del club que está reconstruyendo al equipo para competir en la Serie C.

El propio Antonio Donnarumma es conocido por el público no solo por su carrera como portero, sino también por su condición de hermano mayor del portero principal del equipo nacional italiano y Paris Saint-Germain (PSG), Gianluigi Donnarumma.

Anteriormente, estos hermanos habían fortalecido el AC Milan. Ahora, la carrera del hermano menor es aún más lanzamiento.

Gianluigi Donnarumma está incluido en la lista de ventas de PSG

Curiosamente, cuando Antonio comenzó una nueva aventura en la Serie C, el hermano menor estaba siendo afectado por un gran problema en el mercado de transferencias. Se informa que Gianluigi Donnarumma se incluye en la lista de ventas del PSG antes del final de la ventana de transferencia de verano 2025.

Se dice que el PSG está listo para liberar al portero del equipo nacional italiano para equilibrar el club y dar espacio para la reorganización del escuadrón. Esta situación hace que una serie de clubes superiores europeos vigilen de inmediato, con Manchester City Según los informes, es el candidato principal para obtener la firma de 26 años de portero.

Contrasta el destino de dos donnarumma

La historia de los hermanos de Donnarumma ahora está en dos caminos diferentes. Antonio eligió un nuevo desafío en la tercera casta de la liga italiana, mientras que Gianluigi tiene el potencial de mudarse inmediatamente a la Premier League y fortalecer uno de los clubes más ricos del mundo.

Si la transferencia de Gianluigi Donnarumma al Manchester City se realiza realmente, entonces el mundo del fútbol puede ver a uno de los mejores porteros de la carrera con Pep Guardiola.