Dónde ver las mejores películas de Diane Keaton en línea

Diane Keaton, quien Murió esta semana a la edad de 79 años.deja tras de sí uno de los legados más distintivos del cine estadounidense. Desde su papel destacado en “El Padrino” hasta su papel ganador del Oscar en “Annie Hall”, Keaton redefinió lo que significaba ser una protagonista femenina en Hollywood: impredecible, dueña de sí misma y nunca como nadie en la pantalla. Además, su estilo característico de pantalones holgados y bombines se volvió tan icónico como sus actuaciones.

A lo largo de cinco décadas, la filmografía de Keaton reflejó los ritmos cambiantes de la vida estadounidense, desde el idealismo romántico del Nueva York de los años 70 hasta las ansiedades profesionales del feminismo de los 80 y la reinvención segura de sí misma del romance posterior. Trabajó con una lista inigualable de directores (Woody Allen, Francis Ford Coppola, Warren Beatty y Nancy Meyers) y aportó el mismo ingenio y calidez a cada papel, ya sea interpretando a un cantante neurótico o a un periodista cansado.

«Llegó en un momento en el que las mujeres habían comenzado a arraigarse en un nuevo y contundente papel en la cultura». Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman. escribió en un homenaje a Keaton esta semana. «Sin embargo, esa evolución había sido precedida por muchos años en los que las mujeres sentían que necesitaban disculparse, tal vez con vacilación, por ser quienes eran. Annie [Hall]a su manera, es uno de los personajes mágicos transformadores de Hollywood: expresó el avergonzamiento colectivo que las mujeres, por fin, sentían que estaban listas para dejar atrás, pero al mismo tiempo le rindió una especie de tributo romántico, representando su resolución oculta”.

A continuación, eche un vistazo a diez de las actuaciones más memorables de Keaton y dónde transmitirlas en línea.