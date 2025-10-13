Dónde ver las mejores películas de Diane Keaton en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.
Diane Keaton, quien Murió esta semana a la edad de 79 años.deja tras de sí uno de los legados más distintivos del cine estadounidense. Desde su papel destacado en “El Padrino” hasta su papel ganador del Oscar en “Annie Hall”, Keaton redefinió lo que significaba ser una protagonista femenina en Hollywood: impredecible, dueña de sí misma y nunca como nadie en la pantalla. Además, su estilo característico de pantalones holgados y bombines se volvió tan icónico como sus actuaciones.
A lo largo de cinco décadas, la filmografía de Keaton reflejó los ritmos cambiantes de la vida estadounidense, desde el idealismo romántico del Nueva York de los años 70 hasta las ansiedades profesionales del feminismo de los 80 y la reinvención segura de sí misma del romance posterior. Trabajó con una lista inigualable de directores (Woody Allen, Francis Ford Coppola, Warren Beatty y Nancy Meyers) y aportó el mismo ingenio y calidez a cada papel, ya sea interpretando a un cantante neurótico o a un periodista cansado.
«Llegó en un momento en el que las mujeres habían comenzado a arraigarse en un nuevo y contundente papel en la cultura». Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman. escribió en un homenaje a Keaton esta semana. «Sin embargo, esa evolución había sido precedida por muchos años en los que las mujeres sentían que necesitaban disculparse, tal vez con vacilación, por ser quienes eran. Annie [Hall]a su manera, es uno de los personajes mágicos transformadores de Hollywood: expresó el avergonzamiento colectivo que las mujeres, por fin, sentían que estaban listas para dejar atrás, pero al mismo tiempo le rindió una especie de tributo romántico, representando su resolución oculta”.
A continuación, eche un vistazo a diez de las actuaciones más memorables de Keaton y dónde transmitirlas en línea.
Annie Hall
Acerca de: Keaton interpreta a la idiosincrásica cantante Annie Hall, cuyo encanto poco convencional y vulnerabilidad vacilante definen el romance neoyorquino por excelencia de Woody Allen. Como musa e igual al comediante neurótico de Allen, Alvy Singer, su actuación es divertida y desgarradoramente real, lo que le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz y establece un nuevo modelo para la heroína romántica moderna.
Variedad Revisar: «Una conmovedora y divertida historia de amor que es la película más tridimensional de Allen hasta la fecha».
Dónde transmitir: Amazon Prime (con complemento MGM+)
El Padrino: Parte II
Acerca de: Keaton, que regresa como Kay Corleone, la esposa de Michael (Al Pacino), ofrece una actuación silenciosamente devastadora que expone el costo emocional de la vida dentro de un imperio criminal. Su enfrentamiento final con Michael, donde revela que abortó a su hijo, sigue siendo uno de los momentos más poderosos de la trilogía.
Variedad Revisar: «‘El Padrino, Parte II’, lejos de ser una continuación de su progenitor de 1972, es un excelente drama de época por derecho propio que sirve de punto de apoyo en el tiempo (la primera parte de este siglo y las últimas dos décadas) a la historia anterior».
Dónde transmitir: Disponible para alquilar/comprar en Vídeo principal y AppleTV
manhattan
Acerca de: En esta carta de amor en blanco y negro a Nueva York, Keaton interpreta a Mary Wilkie, una periodista intelectual atrapada en un complicado enredo romántico con el personaje de Woody Allen. Su ingenio agudo y su confianza neurótica la convierten en una de las figuras más memorables y estratificadas de la película.
Variedad Revisar: «Woody Allen utiliza la ciudad de Nueva York como telón de fondo para la conocida historia de los exitosos pero neuróticos triunfadores urbanos cuyas relaciones siempre parecen terminar prematuramente. La película trata tanto de lo maravilloso que es el lugar para vivir en la ciudad como de la elusiva búsqueda del amor».
Dónde transmitir: Amazon Prime (con complemento MGM+)
rojos
Acerca de: Frente a Warren Beatty, Keaton interpreta a la periodista y activista Louise Bryant, que se ve envuelta en la política radical y en una tempestuosa historia de amor durante la Revolución Rusa. El alcance de la película es épico, pero Keaton la basa en un realismo emocional, lo que le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz.
Variedad Revisar: «‘Reds’ de Warren Beatty es un intento valiente e intransigente de fusionar un drama sociopolítico de ideas de alto nivel con una intensa historia de amor, pero en última instancia es demasiado pesado».
Dónde transmitir: Disponible para alquilar/comprar en Vídeo principal y AppleTV
auge del bebé
Acerca de: Keaton interpreta a JC Wiatt, una poderosa ejecutiva de Manhattan cuya vida da un vuelco cuando hereda un bebé de un pariente lejano. Obligada a cambiar el caos corporativo por la vida doméstica de un pequeño pueblo, convierte su desgracia en un renacimiento empresarial: una comedia feminista adelantada a su tiempo.
Variedad Revisar: «Una parábola transparente y unidimensional sobre una arribista devoradora de poder y el paquete de alegría no deseado que pone patas arriba su obsesiva y acelerada vida en Gotham».
Dónde transmitir: Prime Video (con complemento MGM+)
padre de la novia
Acerca de: Como Nina Banks, Keaton aporta corazón y humor a la historia de un padre (Steve Martin) abrumado por la boda de su hija. Ella sirve como centro de calma de la familia (tierna, pragmática y sutilmente divertida) equilibrando la energía maníaca de Martin en este querido clásico familiar.
Variedad Revisar: «Esta nueva versión es ruidosa y exagerada; tiene más travesuras que corazón. (Incluso los cisnes que atormentaban a Martin han sido cambiados por flamencos sincronizados). El público que quiera derramar una lágrima no necesita confirmar su asistencia».
Dónde transmitir: Hulu
La habitación de Marvin
Acerca de: En una actuación discretamente emotiva, Keaton interpreta a Bessie, una mujer que ha pasado años cuidando a su padre y a su tía enfermos, sólo para volver a conectarse con su hermana separada (Meryl Streep) cuando a ella misma le diagnostican leucemia. Es una interpretación sobria y profundamente humana que le valió a Keaton otra nominación al Oscar.
Variedad Revisar: «Realmente colaborando, en lugar de competir (como podría esperarse), Keaton y Meryl Streep realizan actuaciones brillantes. Parte de la alegría se deriva de ver cómo los dos protagonistas, que nunca antes habían actuado juntos, utilizan diferentes técnicas que, en última instancia, se complementan entre sí».
Dónde transmitir: Disponible para alquilar/comprar en Vídeo principal y AppleTV
Algo tiene que ceder
Acerca de: Como Erica Barry, una dramaturga divorciada que inesperadamente se enamora del novio mucho mayor de su hija (Jack Nicholson), Keaton captura tanto lo absurdo como la euforia del romance en la vejez. Su vulnerabilidad y su ritmo cómico, particularmente en la infame escena del “pasillo desnudo”, lo convierten en uno de sus papeles definitorios del siglo XXI.
Variedad Revisar: «Keaton ofrece un giro estelar luminoso y con mucho cuerpo que le da a la película la clase que tanto necesita».
Dónde transmitir: Prime Video (con complemento Wonder Project)
El club de las primeras esposas
Acerca de: Keaton se une a Goldie Hawn y Bette Midler como tres mujeres divorciadas que se unen para vengarse de sus exmaridos que las dejaron por mujeres más jóvenes. En el papel de Annie, una escritora modesta que redescubre su confianza, Keaton encarna el mensaje de la película sobre la amistad femenina y la autorrenovación.
Variedad Revisar: “Midler, Hawn y Keaton son una combinación de comedia refrescante y cohesiva con esa cosa indefinible conocida como química en la pantalla”.
Dónde transmitir: Disponible para alquilar/comprar en Vídeo principal y AppleTV
Amor y muerte
Acerca de: Keaton interpreta a Sonja, una romántica filosófica que se une al torpe Boris de Allen para asesinar a Napoleón. Es una clase magistral de expresión inexpresiva y juegos de palabras: una muestra temprana de su inigualable ritmo cómico.
Dónde transmitir: Prime Video (con complemento MGM+)