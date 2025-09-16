Dónde transmitir Robert Redford Films Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Robert Redford, un titán de Hollywood con cineasta dorado y visionario, murió el martes a los 89Dejando atrás un legado tejido en la tela del cine americano. Como fanáticos de todo el mundo lloranMuchos se están volviendo a la pantalla para celebrar su carrera, desde su turno de estrellas como el niño de Sundance en «Butch Cassidy and the Sundance Kid» hasta su papel nominado al Oscar en «The Sting», su retrato femenino de Bob Woodward en «Todos los hombres del presidente» y su triunfo posterior en «All’s Lost».

Más que un solo hombre, Redford encarnó el raro cruce de una estrella de cine e ícono cultural. Trajo la urgencia política al cine convencional en la década de 1970 y luego cambió el paisaje del cine independiente al fundar Sundance, que se convirtió en una plataforma de lanzamiento de innumerables voces fuera del sistema de estudio.

«En su apogeo de los 70 años, pocos actores poseían la potencia estrella de Redford, ayudada considerablemente por sus mechones rubios despeinados, la mandíbula de granito y la sonrisa de un millón de dólares», Steve Chagollan escribió en el obituario de Redford para Variedad. «Con su activismo ambiental, el enfoque anti-establecimiento para los esfuerzos de cine y pioneros en proporcionar una plataforma para los cineastas independientes, Redford pudo usar su celebridad para subvertir el status quo mientras avanzaba su propia agenda creativa».

Su Heydey comenzó en los años 70 con una serie de películas que lo convirtieron en una superestrella. Comenzando con el exitoso «Jeremiah Johnson» occidental, luego se reunió con Newman, y obtuvo una nominación al Oscar, para «The Sting», la elección de la Academia de Picture de Motion para la Mejor Película de 1973, y se convertiría en la estrella de taquilla número 1 durante los próximos tres años. También en 1973, consolidó su papel de ventaja romántica frente a Barbra Streisand en «The Way We Were». A pesar de las tibias críticas, ganó $ 50 millones de dólares y reforzó su reputación ardiente.

A continuación, consulte 10 de las películas más emblemáticas de Redford a lo largo de los años, y dónde transmitirlas en línea.