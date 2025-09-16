Dónde transmitir Robert Redford Films Online

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
Robert Redford, un titán de Hollywood con cineasta dorado y visionario, murió el martes a los 89Dejando atrás un legado tejido en la tela del cine americano. Como fanáticos de todo el mundo lloranMuchos se están volviendo a la pantalla para celebrar su carrera, desde su turno de estrellas como el niño de Sundance en «Butch Cassidy and the Sundance Kid» hasta su papel nominado al Oscar en «The Sting», su retrato femenino de Bob Woodward en «Todos los hombres del presidente» y su triunfo posterior en «All’s Lost».
Más que un solo hombre, Redford encarnó el raro cruce de una estrella de cine e ícono cultural. Trajo la urgencia política al cine convencional en la década de 1970 y luego cambió el paisaje del cine independiente al fundar Sundance, que se convirtió en una plataforma de lanzamiento de innumerables voces fuera del sistema de estudio.
«En su apogeo de los 70 años, pocos actores poseían la potencia estrella de Redford, ayudada considerablemente por sus mechones rubios despeinados, la mandíbula de granito y la sonrisa de un millón de dólares», Steve Chagollan escribió en el obituario de Redford para Variedad. «Con su activismo ambiental, el enfoque anti-establecimiento para los esfuerzos de cine y pioneros en proporcionar una plataforma para los cineastas independientes, Redford pudo usar su celebridad para subvertir el status quo mientras avanzaba su propia agenda creativa».
Su Heydey comenzó en los años 70 con una serie de películas que lo convirtieron en una superestrella. Comenzando con el exitoso «Jeremiah Johnson» occidental, luego se reunió con Newman, y obtuvo una nominación al Oscar, para «The Sting», la elección de la Academia de Picture de Motion para la Mejor Película de 1973, y se convertiría en la estrella de taquilla número 1 durante los próximos tres años. También en 1973, consolidó su papel de ventaja romántica frente a Barbra Streisand en «The Way We Were». A pesar de las tibias críticas, ganó $ 50 millones de dólares y reforzó su reputación ardiente.
A continuación, consulte 10 de las películas más emblemáticas de Redford a lo largo de los años, y dónde transmitirlas en línea.
-
Butch Cassidy y The Sundance Kid (1969)
Acerca de: El thriller de Buddy-Western que hizo de Redford un nombre familiar, combinándolo con Paul Newman en un clásico de doblador de género
Dónde transmitir: Alquilar/comprar en Video principal
Variedad revisar: «La acción se detiene en las desventuras de la pareja mientras persiguen el sendero forajido, pero lo más importante, incluye el tipo de movimiento rápido que indica el título».
-
The Sting (1973)
Acerca de: Un elegante con-artista de conejas que reunió a Redford y Newman, ganando la mejor imagen y mostrando su carisma sin esfuerzo.
Dónde transmitir: Alquilar/comprar en Video principal
Variedad revisar: «Paul Newman y Robert Redford están magníficamente reembolsados, esta vez como un par de estafadores en Chicago de los años 30, para hacer un gran estrazer con un gran raqueter de gran ranura elegido y interpretado por Robert Shaw. La dirección sobresaliente de George Roy Hill de David S. Ward, la historia finamente elaborada de Múltiples engaño y el final sorpresa, el final sorpresa de Will, tanto la clase de la clase.
-
La forma en que éramos (1973)
Acerca de: Un gigante romántico con Barbra Streisand, su poder de permanencia cultural sellado por la balada del título.
Dónde transmitir (1973): Alquilar/comprar en Video principal
Variedad revisar: «La versión cinematográfica del libro de Arthur Laurents es un melodrama distendido, talón, redundante y malhumorado, que combina el amor joven, la implacable nostalgia de la década de 1930 y la década de 1940, y condimentó artificialmente con gránulos de caza roja de Hollywood».
-
Jeremiah Johnson (1972)
Acerca de: Redford como un hombre de montaña retirándose en el desierto, personificando la nueva ruggedness de Hollywood de los años 70.
Dónde transmitir: Tubería
Variedad revisar: «Robert Redford, como Johnson, tiene una resistencia sólida, una buena sensación para el discurso de la época, dando un toque auto-didáctico mientras a veces comenta las acciones».
-
Tres días del Condor (1975)
Acerca de: Un tenso thriller de la Guerra Fría que aprovechó la paranoia posterior a Watergate y la creciente ventaja política de Redford.
Dónde transmitir: Prime video con MGM+
-
Todos los hombres del presidente (1976)
Acerca de: Su turno como periodista Bob Woodward en la exposición de Watergate definió el thriller político y subrayó su racha activista.
Dónde transmitir: Alquilar/comprar en videos primos
Variedad revisar: «‘Todos los hombres del presidente’, del libro de Bob Woodward y Carl Bernstein sobre sus experiencias que descubren el encubrimiento de Watergate para el Washington Post, surge cerca de ser un Z. Robert Redford estadounidense y especialmente Dustin HoFFMAN Excel en sus papeles protagonistas «.
-
The Natural (1984)
Acerca de: Un cuento de béisbol mítico y todo estadounidense con Redford como un héroe defectuoso cuya grieta de murciélago sigue siendo legendaria en la pantalla.
Dónde transmitir: Alquilar/comprar en videos primos
Variedad revisar: «The Natural» es una fábula impecablemente hecha pero bastante extraña sobre el éxito y el fracaso en Estados Unidos. Redford está perfectamente elegido como los hobbs cautrosos y vigilados.
-
Fuera de África (1985)
Acerca de: Un romance amplio frente a Meryl Streep que consolidó el estado de Redford como protagonista en el cine prestigio.
Dónde transmitir: Alquilar/comprar en videos primos
Variedad revisar: «A las dos horas y media, ‘Fuera de África’ ciertamente comienza a su historia. Sin embargo, justo antes del aburrimiento, la imagen sigue el ritmo y se convierte en una tragedia romántica sensible y envolvente. Sin embargo, es un largo camino por recorrer para un final de downbeat, que puede doler el atractivo amplio».
-
Un río corre a través de él (1992)
Acerca de: Como director, Redford trajo belleza lírica a esta saga de la familia Montana, ganando un Oscar al Mejor Cinematografía y Lanzamiento de Brad Pitt.
Dónde transmitir: Prime video con MGM+
Variedad revisar: «Una adaptación hábil y cuidadosa de una historia muy admirada, ‘un río atraviesa’ es un viaje convincente en el tiempo a un oeste americano prácticamente desaparecido, así como un estudio familiar bien observado. Antigua, literaria y restringida, es la tercera salida directora de Robert Redford».
-
Todo está perdido (2013)
Acerca de: Un triunfo de la carrera tardía, con Redford llevando una historia de supervivencia casi sin palabras en Seam que demuestra que su poder de estrella nunca disminuyó.
Dónde transmitir: Video principal
Variedad revisar: «JC Chandor evita la caída de segundo año con un drama impresionante, casi libre de diálogo, protagonizado por un excelente Robert Redford».