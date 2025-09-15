Dónde transmitir los mayores ganadores del show de premios

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Los 77 ° Premios Emmy han concluido oficialmente, y los fanáticos de la televisión ahora tienen un Lista completa de ganadores para encontrar su próximo show para atracones.

«The Studio» de Seth Rogen fue el espectáculo más galardonado de la noche. La sátira de Apple TV+ Hollywood recogió un total de 13 victorias en total en el horario estelar y creativo de las artes Emmys, incluidas las mejores series de comedia y el mejor actor de una serie de comedia para Rogen.

Mientras tanto, HBO fue otro gran ganador de la noche. Entre HBO y HBO Max, la red consiguió 30 premios Emmy este año, incluidas nueve para series limitadas «The Penguin» y cinco victorias para la sensación de drama de primer año «The Pitt».

«Hacer que ‘el Pitt’ se rompa es un gran problema por muchas razones». El CEO de HBO, Casey Bloys, dijo Variedad el lunes por la mañana. «Creo que un programa que está adoptando los principios de la televisión es mucho más gratificante».

La «Adolescencia» de Netflix también fue un gran ganador en las categorías de series limitadas, recogiendo ocho premios totales este año, mientras que «The Late Show with Stephen Colbert» obtuvo su primera victoria en la categoría de series de conversaciones excepcionales, recién salido de la noticia de que el espectáculo terminaría en 2026.

Los votantes del Emmy también mordieron la Gran Manzana este año. Además de «The Studio», «Apple TV+ es el hogar de muchos de los mayores ganadores del domingo por la noche, incluido el éxito original» Severance «, que se llevó a casa 8 premios y» caballos lentos «, que ganaron dos.

A continuación, vea dónde transmitir los mayores ganadores en los Premios Emmy 2025: