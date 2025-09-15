Dónde transmitir los mayores ganadores del show de premios

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
Los 77 ° Premios Emmy han concluido oficialmente, y los fanáticos de la televisión ahora tienen un Lista completa de ganadores para encontrar su próximo show para atracones.
«The Studio» de Seth Rogen fue el espectáculo más galardonado de la noche. La sátira de Apple TV+ Hollywood recogió un total de 13 victorias en total en el horario estelar y creativo de las artes Emmys, incluidas las mejores series de comedia y el mejor actor de una serie de comedia para Rogen.
Mientras tanto, HBO fue otro gran ganador de la noche. Entre HBO y HBO Max, la red consiguió 30 premios Emmy este año, incluidas nueve para series limitadas «The Penguin» y cinco victorias para la sensación de drama de primer año «The Pitt».
«Hacer que ‘el Pitt’ se rompa es un gran problema por muchas razones». El CEO de HBO, Casey Bloys, dijo Variedad el lunes por la mañana. «Creo que un programa que está adoptando los principios de la televisión es mucho más gratificante».
La «Adolescencia» de Netflix también fue un gran ganador en las categorías de series limitadas, recogiendo ocho premios totales este año, mientras que «The Late Show with Stephen Colbert» obtuvo su primera victoria en la categoría de series de conversaciones excepcionales, recién salido de la noticia de que el espectáculo terminaría en 2026.
Los votantes del Emmy también mordieron la Gran Manzana este año. Además de «The Studio», «Apple TV+ es el hogar de muchos de los mayores ganadores del domingo por la noche, incluido el éxito original» Severance «, que se llevó a casa 8 premios y» caballos lentos «, que ganaron dos.
A continuación, vea dónde transmitir los mayores ganadores en los Premios Emmy 2025:
‘El estudio’
Emmy gana: Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series (Seth Rogen) Outstanding Directing for a Comedy Series, Outstanding Writing for a Comedy Series, Outstanding Guest Actor in a Comedy Series (Bryan Cranston), Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) & Animation, Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour), Outstanding Edición de imágenes para una serie de comedia de una sola cámara, Supervisión musical sobresaliente, disfraces contemporáneos sobresalientes para una serie, cinematografía sobresaliente para una serie (media hora), excelente casting para una serie de comedia
Dónde mirar: Apple TV+
Variedad Revisar: «‘The Studio’ clava lo absurdo y la indignidad del negocio de películas modernas, en parte al estar tan estrechamente a las convenciones de la televisión».
‘El Pitt’
Emmy gana: Excepcional serie dramática, actor principal sobresaliente en una serie dramática (Noah Wyle), actriz de reparto sobresaliente en una serie dramática (Katherine Lanasa)
Dónde mirar: HBO Max (prueba gratuita como un Complemento de videos primos)
Variedad Revisar: «‘The Pitt’ se duplica en el realismo que hizo de ‘er’ una sensación, trabajando problemas de actualización como el abuso de opioides y la pandemia en una trama frenética que induce efectivamente la misma sensación de abrumador en la audiencia con la que viven sus personajes agotados todos los días».
‘Adolescencia’
Emmy gana: Excelente series limitadas o de antología, actor principal sobresaliente en una serie o película de antología limitada o limitada (Stephen Graham), actor de apoyo sobresaliente en una serie o película de antología limitada (Owen Cooper), actriz de apoyo sobresaliente en una serie o película o película de antología limitada o Anthology), jack thorse), dirigiendo una serie o una película o una película limitada o una película limitada o una película limitada o una película limitada o una película limitada. Stephen Graham, Casting excepcional para una serie o película de antología limitada o, excelente cinematografía para una serie o película de antología limitada o de antología
Dónde transmitir: Netflix:
Variedad Revisar: «Dark y brillantemente escrito, este espectáculo desempaca las complejidades de la humanidad y la virilidad y cómo el ascenso de la manosfera se ha impregnado tan misteriosamente y rápidamente en la vida de los jóvenes a través de las redes sociales».
‘Ruptura’
Emmy gana: Excelente actriz principal en una serie dramática (Britt Lower), actor de apoyo sobresaliente en una serie dramática (Tramell Tillman), composición musical sobresaliente para una serie (puntaje dramático original), actriz invitada sobresaliente en una serie dramática (Merritt Wever), excelente diseño principal de título principal de diseño principal
Dónde transmitir: Apple TV+
Variedad revisar: «Cualquiera que sea el destino de la ‘indemnización’, el viaje dramatiza las reglas arbitrarias y la naturaleza compartimentada del trabajo moderno mejor que cualquier otra cosa en el aire».
‘Hacks’
Emmy gana: Excepcional actriz principal en una serie de comedia (Jean Smart), destacada actriz de apoyo en una serie de comedia (Hannah Einbinder)
Dónde transmitir: HBO Max (prueba gratuita como un Complemento de videos primos)
Variedad revisar: «‘Hacks'» es infecciosamente seguros, engañosamente suaves y, lo más importante, constantemente hilarante «.
‘El pingüino
Emmy gana: Actriz principal sobresaliente en una serie o película de antología limitada o limitada (Cristin Milioti), maquillaje protésico sobresaliente, edición de sonido sobresaliente para una serie limitada o de antología, película o especial
Dónde transmitir: HBO Max (prueba gratuita como un Complemento de videos primos)
Variedad revisar: Un examen magistral de la criminalidad, el programa es retorcido, inquietante y profundamente fascinante.
‘Alguien, en alguna parte’
Emmy gana: Actor de apoyo sobresaliente en una serie de comedia (Jeff Hiller)
Dónde transmitir: HBO Max (prueba gratuita como un Complemento de videos primos)
Variedad Revisar: Tan mágico como siempre, la última temporada de «Somebody Somewhere» es una representación increíblemente honesta de la amistad, la gracia y el coraje.
‘Traidores’
Emmy gana: Programa de competencia de realidad, Cinematografía para un programa de realidad, dirigiendo un programa de realidad, anfitrión para un programa de realidad o competencia de realidad (Alan Cumming), edición de imágenes para un programa de realidad estructurada o competencia
Dónde transmitir: Pavo real
Variedad revisar: «Al eliminar sus estrellas de sus hábitats nativos, ‘los traidores también despoja a los reality shows a sus elementos más esenciales. Cuando se asigna a un grupo de personas suficientemente interesante, incluso un pasatiempo de pijama de sueño como la mafia se convierte en un evento obligatorio».
‘La semana pasada esta noche con John Oliver’
Emmy Wins: Serie de variedades con guiones sobresalientes, escritura sobresaliente para una serie de variedades
Dónde transmitir: HBO Max (prueba gratuita como un Complemento de videos primos)
Variedad revisar: «Para contrarrestar los eventos frecuentemente sombríos que Oliver cubre a fondo en su informe principal, cada uno toma seis semanas de investigación, siempre deja a los espectadores con algo más ligero para limitar el programa».
‘The Late Show con Stephen Colbert’
Emmy gana: Excelente serie de conversaciones. Dirección sobresaliente para una serie de variedades
Dónde transmitir: Paramount+
‘SNL 50: el especial de aniversario’
Emmy gana: Variety Special (en vivo)
Dónde transmitir: Pavo real
Variedad revisar: ‘SNL 50 ‘fue una declaración completamente sobre sí misma, un viaje placentero e incluso encantador a través de años de historia estadounidense en la que’ SNL ‘fue el único referente «.
‘Caballos lentos’
Emmy gana: Dirección sobresaliente para una serie dramática
Dónde transmitir: Apple TV+
Variedad revisar: «Con cada episodio, ‘Slow Horses’ aumenta las apuestas más allá de su configuración inicial de» ¿No es frustrante ser un espía en el exilio «, lo que probablemente fue inevitable. Por otro lado, el material de la serie» es mucho más fuerte como una comedia espía que el vibra de drama intenso que termina alimentando el director de Spy Spy, el director más cinético (y admitido) «.
‘Andor’
Emmy gana: Escritura sobresaliente para una serie dramática, diseño de producción sobresaliente para un período narrativo o programa de fantasía, disfraces de fantasía/ciencia ficción sobresalientes, edición de imágenes sobresalientes para una serie dramática, efectos visuales sobresalientes
Dónde transmitir: Disney+
Variedad revisar: ‘Ander ‘es ricamente satisfactorio como un trabajo completo, aunque deja a’ Star Wars ‘en su conjunto en una encrucijada después de la inminente salida de la cabeza de Lucasfilm Kathleen Kennedy. Pero Gilroy y sus colaboradores les dejan un mapa sobre cómo la franquicia podría avanzar ”.