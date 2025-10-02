¿Dónde termina el arco iris? ELSA JAPASAL ESTRELLAS DE LA COLABORACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE LA COLABORACIÓN DE LA COLABACIÓN

Yakarta, Viva – Kan Jia Pictures, una nueva productora de la industria cinematográfica de Indonesia, lanzó inmediatamente su primer trabajo, un drama de películas de carretera titulado «Where the Rainbow?».

La película de unos 100 minutos no es solo un marcador del primer paso de Jia Pictures, sino que también se da cuenta de la colaboración cinematográfica cruzada entre Indonesia y Japón. La película que prometió esta sincera historia se planeó que se emitirá en los cines en 2026. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Jia Pictures se movió inmediatamente después de completar el escenario, cooperando con una empresa japonesa, Wownas, para detalles de producción. Wownas, dirigido por Akiko-san, brindó un apoyo total que iba desde recomendaciones de ubicación hasta producción técnica, incluso estableciendo la ciudad de Shiga como los principales antecedentes de la historia.

La selección de la ciudad de Shiga no está exenta de razón. La ciudad ofrece belleza natural y cultura auténtica que no ha sido expuesta en la industria del turismo japonés. Gracias a esta cooperación, el gobierno de la ciudad de Shiga dio la bienvenida a Jia Pictures.

Esperan que todos los procesos de tiro que se hayan programado el 19 de octubre de 2025 funcionen sin problemas.

«¿Dónde termina el arco iris?» Trae a la audiencia para seguir el viaje emocional de un adolescente japonés llamado Yuka (interpretado por Elsa Japasal). Yuka creció en Indonesia bajo el cuidado de su madre adoptiva, Kaabun (Vonny Anggraini).

La vida de Yuka de repente destruyó después de que una serie de eventos lo sacudió, haciendo explotar las emociones que habían sido enterradas en Yakarta. Solo armado con una leve confianza y orientación de la ilustración del libro de sus padres biológicos, Yuka estaba decidida a ir a Japón. Estaba decidido a rastrear los rastros del pasado para encontrar una casa que creía que podría ser la respuesta y el antídoto.

En medio de la aventura, Yuka se reunió con tres nuevos amigos: Hye Rin (Josevanie Allonestra), una chica de Indo-Corea que estaba alegre pero mantuvo la carga de la familia; Arka (Bima Azriel), un viejo amigo que se acompañó fielmente después de la oportunidad de desaparecer; y Masato (Reon Kidera), estudiantes de medicina, atletas racionales de béisbol, pero provocan lesiones más allá. Junto con ellos, Yuka subió varias ciudades en Japón, con la esperanza de encontrar el calor del significado de «hogar» en su antigua casa.

La película «¿Dónde termina el arco iris?» Involucrando a dos directores con un toque típico el uno del otro. Hendy Sukarya enriquecerá la película con un toque de imágenes poéticas, haciendo que cada escena se sienta más emocional y dramática.

Mientras tanto, Mawan Kelana aportó un enfoque realista, presentando una narrativa cálida y cerca de la vida real. Se espera que esta sinergia única dé a luz a una película de viajes y una aventura que no solo es hermosa en la cinematografía, sino que la audiencia sintió calurosamente.

Detrás de escena, Julyana Taryiani, representante del productor ejecutivo, Jia Pictures, acompañado por dos productores, Rizaldi Chaka y Ony W. Pahlevi (al mismo tiempo el escritor de la historia con Jocelyn Cordelia). Creen que el primer trabajo de esta casa de producción ofrecerá energía e historias frescas.

Julyana Tariani dijo: «Más que un espectáculo, esta película es ‘experiencia'».

«Esta película nos invitará a reírnos de la unión, sentir el significado de una pérdida y, al mismo tiempo, encontrar la calidez en el verdadero significado del ‘hogar’. Esta es una celebración de la colaboración cruzada del país, como un recordatorio de que al final del arco iris, siempre se puede encontrar la casa; siempre que nos atrevamos a abrir nuestros corazones y elegir seguir adelante. Cerrar Julyana Tariani, en su declaración, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

Con el apoyo de una fila de jóvenes actores y estrellas talentosas en generaciones y países, y una impresionante cinematografía, Kan Jia Pictures espera que esta película pueda presentar una experiencia cinematográfica que deja un sendero emocional profundo en los corazones de la audiencia, además de convertirla en una de las películas más esperadas el próximo año.