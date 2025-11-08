¿Dónde se han ido todos los éxitos independientes?

Ahora estamos en plena temporada de películas de otoño, pero no lo sabrías por lo escasa que es la taquilla o lo silenciosa que es la charla. En pocas palabras: ¿adónde se han ido todos los éxitos independientes?

No hace mucho, la lista de películas de prestigio, aclamadas por la crítica y animadas que se estrenaron durante el otoño se sumaron a algo así como la versión independiente de la temporada de éxitos de taquilla. Hay una razón por la que el calendario de películas se organizó de esa manera. Las películas aclamadas por la crítica tendían a estrenarse en la última parte del año porque ahí fue cuando les fue bien. Y la tendencia cristalizó en los años 90, cuando Harvey Weinstein transformó la antigua temporada de premios en un complejo industrial de premios (bienvenidos a su vida, actores y directores que ahora tienen que pasar cinco meses en el camino de la campaña hacia los Oscar).

Pero los días en que una película animada de otoño podía ser una bonanza de taquilla están empezando a parecer un recuerdo extrañamente lejano. El estancamiento ha ido acelerándose desde hace un tiempo, desde que la pandemia produjo su infeliz cambio de paradigma en la asistencia al cine (es decir, cada vez a más personas no les gusta ir). Se podía ver en la desconexión entre los elogios y la popularidad que recibió películas como “Tár”, “Anatomy of a Fall” y, el año pasado, “Anora”, que llegó lentamente a los 20 millones de dólares, aunque eso fue un recordatorio aleccionador de que en el mundo del cine independiente, 20 millones de dólares son los nuevos 50 millones de dólares.

Este otoño, sin embargo, ha comenzado a parecer seriamente que el fondo se está cayendo. Una película de alto perfil y prestigio tras otra se ha estrenado con un ruido ensordecedor en la taquilla, y los fracasos son tan variados que cada película tiende a venir con su propia excusa elaboradamente diseñada.

“Después de la caza«? La gente no quería ver un thriller académico anti-«despertar» protagonizado por Julia Roberts como una profesora pastilla».La máquina aplastante«? La gente no quería ver a Dwayne Johnson en un papel serio, luciendo como el primo dañado de Hulk, en una película que parecía un documental en escena. “Springsteen: Líbrame de la nada”? La gente no quería ver una película biográfica de música “art-house” sobre la realización del disco más austero del Boss. Y «cristian”, que se abre a los habituales ingresos brutos regulares este fin de semana? La gente estaba más interesada en escudriñar el comercial de jeans de Sydney Sweeney que en ver su aclamada actuación en una valiente película biográfica de boxeo.

Y luego está “Bugonia«, la película más emocionante del grupo. Habrá recaudado 12,5 millones de dólares al final de su segundo fin de semana de estreno general; en otras palabras, no es «Poor Things» (la anterior y muy exitosa colaboración entre Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos), pero tal vez termine uniéndose al club de «20 dólares son los nuevos 50 millones de dólares».

¿Qué está pasando exactamente? ¿Está muriendo el cine independiente? Creo que es una exageración, pero antes de llegar al significado más amplio de todo esto (y sí, hay señales de esperanza al final del arco iris), repasemos las razones por las que esto sucede.

El auge del streaming. Habla por sí solo, en este punto. La gente ya no necesita ir al cine porque el cine les llega.

El cierre de ventanas. Si las películas tardaran más en pasar de los cines a los hogares, habría más incentivos para verlas. El derrumbe de la ventana ha sido una catástrofe en Hollywood. ¿Pero puede la industria revertir colectivamente su rumbo?

Los teatros apestan. Un factor sobrevalorado, en mi opinión. Pero todos conocemos la letanía de quejas (los pisos están sucios, la gente está hablando por teléfono, los avances duran 35 minutos y ahora hay menos gente ávida) tararear a toda la experiencia).

La televisión es la nueva película independiente. La televisión de calidad, e incluso la televisión de no tanta calidad, ahora llena el espacio que solían ocupar las películas independientes.

Es parte del plan de negocios de Netflix para robarnos visitas. Creo que “Frankenstein”, al igual que “Nosferatu”, habría sido un gran éxito en las salas de cine. ¿Y “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out”? Una obviedad: es la mejor película de “Knives Out” hasta el momento. ¿“Una casa de dinamita”? No soy un fan, pero todo el mundo habla de ello. debería haber estado en los cines.

¿Sigue importando el “despegue” del festival de cine? La lista de películas animadas de Sundance de este año, cuando se estrenaron, apenas ha sido visible. (Lo siento, “Lo siento, bebé”, pero el mundo apenas sabía que existías). Desde “Eleanor the Great” hasta “Eddington”, las películas de Cannes de 2025 han recibido una respuesta mediocre (aunque “Sentimental Value” puede resultar una historia diferente). Lo mismo ocurre con los títulos de Venecia. Sin embargo, el gran éxito de prestigio del otoño, “Una batalla tras otra”, ni siquiera tocó en un festival. ¿Hay algún mensaje aquí?

Creo que hay un mensaje importante en todo esto, pero no se trata de festivales, ni de streaming, ni de ninguno de los otros factores enumerados anteriormente. Se trata del tipo de películas que la gente hace. Es un mensaje que debería resonar en el mundo del cine independiente: si lo construyes, lo harán. no ven, a menos que lo construyas de la manera correcta.

Ha habido un pequeño puñado de películas atrevidas y originales que son éxitos este año, y eso se suma a una historia. Una historia sobre contar historias. Esos éxitos son “de Celine Song”Materialistas”, que tuvo la audacia de ser una comedia romántica sobre el mundo real de las citas actuales; “One Battle After Another”, que es una radiografía tan actualizada de lo que está sucediendo en Estados Unidos que te golpea como un rayo; y, predigo, “marty supremo(estrenado el 25 de diciembre), el thriller existencial de ping-pong de Josh Safdie, protagonizado por un Timothée Chalamet ferozmente comprometido, una película que es como “Uncut Gems” rehecha para complacer al público.

Aquí está el mensaje de esas películas. En un mundo de capacidad de atención vacilante y entumecimiento de los éxitos de taquilla, los cineastas independientes deben empezar a pensar más en la audiencia. No de una manera cautelosa, tonta y complaciente, sino de una manera audaz y aventurera. Necesitan cumplir con lo que les dice el mercado. Necesitan empezar a pensar como animadores de nuevo.

Puede parecer que estoy presentando un argumento reaccionario o una de esas polémicas contra el cine artístico. Pero no lo soy. Esto es lo que Hollywood, en su máxima expresión, tiene siempre representaba. Esto es lo que representaba el Nuevo Hollywood de los años 70. Esto es lo que representó la revolución del cine independiente de los años 90, encarnada por Quentin Tarantino. Esto es lo que representan “Materialistas” y “Una batalla tras otra” y (recuerden mis palabras) “Marty Supremo”.

Es necesario que haya un lugar para las películas pequeñas y muy idiosincrásicas. No hay duda. Pero si el cine independiente quiere salvarse, tendrá que ocuparse de recordar que las películas, antes de cualquier otra cosa, deben sacarnos de nosotros mismos. Necesitan buscar el peligro, la belleza, el tercer carril de la realidad, un amor superior. Y necesitan empezar a hacerlo ahora.

Hay demasiado en juego.