Tulane ha estado en una carrera histórica en los últimos años que culminó con la Ola Verde haciendo su primera aparición en el Playoff de fútbol universitario en 2025. Esto ha despertado mucha curiosidad sobre dónde se encuentra Tulane, el apodo de Ola Verde de la escuela y la universidad que Jon Sumrall dejará para ser el entrenador en jefe de Florida.

Tulane está ubicado en el corazón de Nueva Orleans, Luisiana, en el vecindario Uptown y cerca del Garden District. El campus histórico ha sido testigo del ascenso de Tulane como uno de los mejores programas del Grupo de los Seis.

Tulane tiene un inscripción actual de 14.378 estudiantes. la universidad fue fundada en 1834 y tiene una larga historia futbolística, ya que el programa resiliente se recuperó después del huracán Katrina.

Esto es lo que necesita saber sobre Tulane.

¿Qué significa el apodo de Ola Verde de Tulane?

A diferencia de muchos programas de fútbol americano universitario, Tulane no incluye la ubicación de la escuela en el nombre. Además, el apodo de Ola Verde del equipo también ha provocado mucha confusión entre los aficionados.

El significado de la Ola Verde se remonta a 1920, cuando el editor de un periódico se refirió a Tulane como «La Ola Verde Rodante».

«De 1893 a 1919, los equipos atléticos de Tulane fueron conocidos como Olive and Blue». Tulane detallado en el sitio web oficial de la escuela. “En 1919, el Tulane Weekly, uno de los muchos periódicos estudiantiles de Tulane en ese momento, comenzó a llamar al equipo de fútbol Greenbacks.

«El 20 de octubre de 1920, Earl Sparling, editor del Tulane Hullabaloo, escribió una canción de fútbol que se publicó en el periódico. La canción se tituló ‘The Rolling Green Wave’. Aunque el nombre no fue adoptado de inmediato, comenzó a recibir aceptación. Un mes después, un informe del juego Tulane-Mississippi A&M en el Hullabaloo se refirió al equipo como la Ola Verde”, agregó la escuela.

«Al final de la temporada, el Hullabaloo estaba usando el término Green Wave para referirse a todos los equipos deportivos de Tulane, al igual que muchos diarios, aunque en 1923, el nombre Greenbacks todavía estaba en uso».

El nombre de Tulane proviene de Paul Tulane, quien donó más de $1 millón en 1884

Tulane recibe su nombre de Pablo Tulaneun rico nativo de Nueva Jersey que donó más de 1 millón de dólares en 1884 para iniciar la universidad. El empresario hizo su fortuna en Nueva Orleans y quiso rendir homenaje a la región.

Antes del viaje inaugural del programa al College Football Playoff, Sumrall tuvo la desafiante tarea de equilibrar dos trabajos. Sumrall y su familia donaron 100.000 dólares a Tulane tras su partida a Florida.

«Este es mi hogar en muchos sentidos» Sumrall dijo a los periodistas en su donación. “Mis dos hijos mayores nacieron aquí, he hablado mucho de que cuando sales de un lugar, importa tanto cómo sales como cómo entras.

«Quiero irme en buenos términos. Y quiero poder regresar dentro de 20 años y celebrar a este equipo que ya ganó un campeonato juntos y no decir: ‘Oh, la forma en que salió del edificio fue algo cuestionable’, agregó Sumrall.

«Quiero que se vayan, hombre, lo hizo de la manera correcta. Y por eso quiero ver que Tulane mejore después de que me vaya».