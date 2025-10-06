¿Dónde está la espada de Itje Trisnawati? El palacio con su magnífica mezquita ahora está tranquilo descuidado

Yakarta, Viva – En su edad de oro, nombre Itje trisnawati Conviértete en un símbolo de la gloria de la música dangdut indonesia. Su figura no solo se conoce a través de la voz dulce y la típica de Sundanese, sino también a través de un estilo de vida glamoroso adjunto a la imagen del «Dangdut» de la década de 1980.

Leer también: Sirviendo como miembro del DKI Jakarta DPRD, Bebizie todavía estaba en el semestre 3



Sin embargo, detrás de la brillante historia, ahora hay un retrato diferente. Un video de búsqueda en el canal Cepden YouTube muestra la condición actual de los valiosos activos de las estrellas, una casa de lujo y una magnífica mezquita que solía ser un símbolo de su éxito. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

La casa grande de estilo clásico todavía se encuentra firmemente detrás de la puerta alta de alto nivel. Desde el exterior, la arquitectura todavía muestra los restos del lujo del pasado. Sin embargo, el patio que comenzó a ser árido y una atmósfera tranquila presentó una triste impresión, como si el lugar hubiera sido deshabitado durante mucho tiempo.

Leer también: Canciones de niños 7 viral, dangdut koplo rahma diva cantante cantante figura



«La casa del legendario artista Itje Trisnawati, un artista de espada en los años 80-90. El que era popular entre la canción en ese momento», dijo el YouTuber mientras visitaba la casa de Itje, citado el lunes 6 de octubre de 2025.

Leer también: Wika Salim parecía conmovedor como una viuda dura que apoyaba a la familia a través de la música de Dangdut en repentinamente Dangdut



No muy lejos de allí, se encontraba la mezquita Baitul Amanah, que fue construida por Itje a fines de la década de 1980 como una forma de caridad en la cima de su carrera. En el pasado, esta mezquita estaba llena de actividades religiosas y se convirtió en el centro de predicar la comunidad circundante. Ahora, su condición es inversamente proporcional.

El edificio todavía está en servicio, pero el estacionamiento se ve vacío, donde la ablución es aburrida, y algunos grifos de agua ya no funcionan. En el video, un residente local dijo que no había visto la presencia del cantante en el medio ambiente durante mucho tiempo.

Sin embargo, la comunidad aún tiene la esperanza de que la mezquita Baitul Amanah pueda volver a la próspera como antes. Se esperaba que el lugar de adoración que nació de la sinceridad del artista en su apogeo fuera una fuente de bendición para los residentes locales.

Echa un vistazo a su cuenta de Instagram @itje.t, El último Pedandtur hizo cargas en 2021, durante Eid Al -FITR.

Trail de la gloria de la reina Dangdut

Para la generación más joven, el nombre Itje Trisnawati puede no ser tan popular como la espada de hoy. Pero en la década de 1980 a la década de 1990, fue una gran estrella que dominó el escenario y las listas.