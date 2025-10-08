Dónde encontrarlo en stock, comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Día Prime de Amazon está en pleno apogeo, ofreciendo descuentos en miles de productos en el sitio web del minorista, incluidos ofertas en electronica, belleza de celebridadeslibros y juguetesentre otras categorías.

Pero algunos compradores expertos también esperan conseguir una Día principal Oferta en Labubus, el de moda colgante para bolso con forma de animal de peluche que ha arrasado en Hollywood y las redes sociales.

Labubus ha sido visto en bolsos que llevan todos, desde la estrella de Blackpink Lisa y el diseñador de moda Marc Jacobs, hasta Dua Lipa, Kim Kardashian y Rihanna. Las calles alrededor de la semana de la moda también estaban salpicadas de caricaturas borrosas, parecidas a elfos, que colgaban de bolsos, presillas y mochilas, ofreciendo un nuevo e inesperado símbolo de estatus.

La demanda de juguetes de peluche, parte del minorista chino POP MART Serie «Monstruos» – había llevado a los coleccionistas a pagar cientos de dólares por lanzamientos raros, mientras aumentaban las listas de un Labubu en sitios de reventa como eBay.

Pero la marea podría estar cambiando.

Ahora mismo, puede encontrar Labubus en stock y en venta en Amazon, con POP MART coleccionables disponible desde solo $ 19,99 en línea. Estas también son muñecas nuevas, sin abrir, de series más nuevas como “Wacky Mart” y “Lazy Yoga”, además de la colección de Coca-Cola. Si bien las muñecas Labubu se agotaron instantáneamente durante el evento Prime Day de julio, todavía están disponibles para comprar al momento de escribir este artículo. ¿Labubus por $20 y fácil de encontrar en línea? Ahora bien, este es un indicador de recesión que no vimos llegar tan rápidamente.

Comercio Venta de juguetes Prime Day de Amazon aquí y desplácese hacia abajo para ver las últimas ofertas y disponibilidad de Labubu en el sitio. Tenga en cuenta que todas estas son cajas ciegas selladas, por lo que, si bien podrá seleccionar la serie que desee, no sabrá exactamente el juguete que extrae hasta que abra la caja.

POP MART Figuras de caja ciega de la serie Wacky Mart de los monstruos Más de una docena de personajes para coleccionar.

POP MART Figuras de la serie The Monsters × One Piece Inspirado en la serie de manga japonesa «One Piece».

POP MART Figuras de la serie The Monsters Lazy Yoga Monstruos tiernos y acogedores en posturas de yoga.

POP MART Los Monstruos Serie Coca-Cola Las populares cajas ciegas de Coca-Cola vuelven a estar disponibles.

POP MART The Monsters – Caja ciega de felpa de vinilo con asiento Disponibles para comprar como cajas individuales o como juego completo.

Amazonas POP MART Los Monstruos – Serie Big into Energy Disponibles para comprar como cajas individuales o como juego completo.

Amazonas POP MART The Monsters – Tasty Macarons Caja ciega de vinilo con cara Disponibles para comprar como cajas individuales o como juego completo.

Amazonas POP MART The Monsters Classic Series – Caja ciega brillante Otra camioneta asequible ideal para las vacaciones.

Amazon ofrece ofertas de Prime Day en otros juguetes, juegos, muñecas y coleccionables, con ahorros de hasta el 65% de descuento.

¿No encuentras lo que buscas en Amazon? Sitio de coleccionables Kicks Crew tiene varios Labubus en stock en este momento, que abarcan múltiples colecciones y hallazgos raros. También vimos los monstruos POP MART disponibles en Objetivo y WalmartAmbos pueden tener Labubus por un precio más económico que Amazon.

Walmart POP MART: THE MONSTERS Cara de vinilo Big Into Energy

Equipo de patadas POP MART: Los monstruos Labubu tienen un colgante de asiento

Equipo de patadas POP MART: Los monstruos Labubu Es hora de relajarse