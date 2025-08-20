Dónde comprar Sony PS5 y Sony PS5 Pro están en stock en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

A partir del jueves 21 de agosto, todos Sony PlayStation 5 Las consolas de juegos obtendrán un aumento de precio de $ 50 en todos los ámbitos. El aumento de los precios se adelanta a la temporada de regreso a la escuela, por lo que es mejor obtener un PS5 Ahora antes de que suban los precios.

Ahora mismo, puedes obtener el Edición digital de PS5 por $ 449 en Amazonas y Walmart. El 21 de agosto, lo mismo juego de azar La consola será de $ 499.99. Recomendamos agregar al CART antes del aumento del precio.

Edición digital PlayStation 5 (Slim)

El Edición digital de PS5que es una versión totalmente digital de la consola PS5 sin unidad de disco, es un diseño mucho más delgado y elegante, y lo suficientemente compacta como para llevarlo de un lugar a otro.

Ir a la tienda PlayStation para Compra y descarga tus juegos favoritosLuego tócalos en una calidad de hasta 4k en su televisor. Esta consola PS5 también admite la tecnología HDR, que muestra sus juegos en colores más nítidos y vívidos. 1 TB de almacenamiento significa que hay mucho espacio para sus títulos, mientras que el SSD ultra rápido significa más tiempo de juego y menos retraso.

La consola incluye un controlador inalámbrico Dualsense con retroalimentación háptica para un juego más inmersivo (el stand se vende por separado en todos los ámbitos).

Edición de disco PlayStation 5 (Slim)

El PS5 clásico con unidad de disco tiene un precio de $ 499 en Amazonas y WalmartPero pronto será $ 549.99 en los mismos minoristas.

La consola cuenta con muchas de las mismas características que la edición digital, con 1 TB de almacenamiento SSD, una alta velocidad de cuadros de hasta 120 fps para un juego más suave, retroalimentación háptica sobre el controlador incluido y desencadenantes adaptativos.

Este modelo también permite «compatibilidad con versiones anteriores», lo que significa que su consola PS5 puede jugar más de 4,000 juegos de PS4 antiguos. Por supuesto, la adición de la unidad de disco significa que también puede usar esto como un reproductor 4K Ultra HD Blu-ray.

Sony Edición PlayStation 5 Pro

Mientras tanto, el PS5 para También está subiendo en precio a $ 749.99. Actualmente, Amazonas y Walmart Ambos tienen la consola a un precio de $ 699.

El nuevo modelo Pro presenta el trazado de rayos avanzados para sombras en el juego, reflexiones e iluminaciones. Esto se suma a los gráficos y el realismo mejorados, mientras que agrega una inmersión más profunda para sentirse más fiel a la vida. Tiene el doble de la capacidad de almacenamiento a bordo con 2TB en lugar de 1 TB, mientras que el PS5 para Tiene una conectividad Wi-Fi más rápida para descargas de juegos rápidos, juegos en la nube más fuertes y transferencias de datos rápidos.

Si puede obtener una PS5 a tiempo, antes de la caminata de precios, asegúrese de consultar nuestro resumen del Los mejores videojuegos jugar en tu nueva consola y el Los mejores televisores de juegos Para combinar con tu PS5.