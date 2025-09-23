Dónde comprar la serie Xbox X y Xbox Series s están en stock en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

A partir del viernes 3 de octubre, Todas las consolas de juegos de Xbox Series X/S voluntad Obtenga otro aumento de precios hasta $ 70 en todos los ámbitos. El aumento de los precios se adelanta a la temporada de vacaciones, mientras que esto es el segundo aumento de precios en Xbox en 2025. De hecho, Xbox Serie X: Galaxy Black Special Edition pasó de $ 599.99 en abril a $ 799.99 en octubre, un aumento de $ 200.

Es mejor obtener una xbox antes de que los precios suban. Ahora mismo, puedes obtener el Serie de Xbox s a partir de $ 378 en Walmart y Amazonas. El 3 de octubre, lo mismo juego de azar La consola será de $ 399.99. Recomendamos agregar al CART antes del aumento del precio. Consulte los aumentos de precios en todo Línea de modelo de xboxabajo:

Serie de Xbox S (512GB)$ 399.99 (Reg. $ 379.99)

Xbox Series S (1TB), $ 449.99 (Reg. $ 429.99)

Xbox Series X (All-Digital), $ 599.99 (Reg. $ 549.99)

Serie de xbox x$ 649.99 (Reg. $ 599.99)

Xbox Series X: Galaxy Black Special Edition (2TB), $ 799.99 (Reg. $ 729.99)

El Serie de Xbox sque es una versión totalmente digital de la consola Xbox sin unidad de disco, es un diseño mucho más delgado y elegante, y lo suficientemente compacto como para llevarlo de un lugar a otro.

Vaya a la tienda de juegos de Xbox para comprar y descargar sus juegos favoritos, luego juegue en una calidad de hasta 4k en su televisor. Esta consola de Xbox también admite la tecnología HDR, que muestra sus juegos en colores más nítidos y vívidos. Comienza en 512 GB de almacenamiento, lo que significa que hay mucho espacio para sus títulos, mientras que el SSD ultra rápido significa más tiempo de juego y menos retraso.

La consola incluye un controlador inalámbrico de Xbox con comentarios hápticos para un juego más inmersivo.

El Serie de xbox x con disco Drive tiene un precio de $ 598 en WalmartPero pronto será $ 649.99 en los mismos minoristas.

La consola cuenta con muchas de las mismas características que la Serie S, con 1 TB de almacenamiento SSD, una alta velocidad de cuadros de hasta 120 fps para un juego más suave, comentarios hápticos sobre el controlador incluidos y los desencadenantes adaptativos. Sin embargo, viene con una unidad de disco Ultra HD 4K y hasta 4K gráficos para el juego.

Este modelo también permite la compatibilidad hacia atrás, lo que significa que su consola Xbox puede jugar a Old Xbox One, Xbox 360 e incluso juegos de Xbox originales.