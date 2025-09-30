Dónde comprar en stock en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.
La leyenda ganadora de ego Rita Moreno Puede haber obtenido docenas de premios a lo largo de su carrera de más de 40 años, pero recibió un honor más antes de su 93 cumpleaños el año pasado: A Barbie muñeca a su semejanza.
Ahora, la muñeca Barbie oficial del Moreno está de vuelta en stock y A la venta en AmazonJusto a tiempo para el Mes de la Herencia Hispana.
La muñeca está inspirada en los momentos de alfombra roja más famosos de Moreno, vistiendo un elegante vestido negro y dorado, con un escote corazón sin tirantes y una falda larga con diseño metálico. La muñeca también cuenta con guantes de ópera, aretes de declaración y un elegante ascendente para completar su look.
Barbie lanzó por primera vez la muñeca Rita Moreno el año pasado, en celebración del cumpleaños del actor y cantante (ella cumple 94 años el 11 de diciembre). La muñeca de edición especial es una de las nuevas incorporaciones a su colección Barbie Tribute. La muñeca está disponible para comprar en Amazonas Por $ 29.99 en este momento, un descuento del 25% de su precio minorista regular de $ 40.
«Era una chica que decidió hacerlo, y a pesar de los desafíos que enfrenté, nunca renuncié a mis sueños. Eso es lo que espero que esta muñeca inspire en todas y cada una de las chicas hoy: vivir su vida con coraje y resistencia para que puedan hacer realidad sus sueños», dijo Moreno en una declaración. «Ha sido un placer trabajar con Barbie para dar vida a esta muñeca, y espero que sirva como un recordatorio para abrazar sus posibilidades ilimitadas y perseguir sus pasiones porque cuando las abrazas, seguramente irá lejos».
Fuera de sus logros en el escenario y la pantalla, Moreno ha utilizado su plataforma para elevar a otros latinos para contar sus historias auténticas. Moreno se desempeña como Presidenta Honorario Nacional del Consejo Asesor de Latinas & Power Corp., donde ayuda con orientación para las nuevas Latinas en el Instituto de Liderazgo.
La Colección Tributo de Barbie, que debutó en 2021, celebra visionarios por sus contribuciones, impacto y legado como pioneros. Los homenajeados anteriores incluyen Lucille Ball, Vera Wang y Laverne Cox.