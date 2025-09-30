Dónde comprar en stock en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La leyenda ganadora de ego Rita Moreno Puede haber obtenido docenas de premios a lo largo de su carrera de más de 40 años, pero recibió un honor más antes de su 93 cumpleaños el año pasado: A Barbie muñeca a su semejanza.

Ahora, la muñeca Barbie oficial del Moreno está de vuelta en stock y A la venta en AmazonJusto a tiempo para el Mes de la Herencia Hispana.

La muñeca está inspirada en los momentos de alfombra roja más famosos de Moreno, vistiendo un elegante vestido negro y dorado, con un escote corazón sin tirantes y una falda larga con diseño metálico. La muñeca también cuenta con guantes de ópera, aretes de declaración y un elegante ascendente para completar su look.

Barbie Signature Tribute Collection Rita Moreno Doll Collectible

Barbie lanzó por primera vez la muñeca Rita Moreno el año pasado, en celebración del cumpleaños del actor y cantante (ella cumple 94 años el 11 de diciembre). La muñeca de edición especial es una de las nuevas incorporaciones a su colección Barbie Tribute. La muñeca está disponible para comprar en Amazonas Por $ 29.99 en este momento, un descuento del 25% de su precio minorista regular de $ 40.

«Era una chica que decidió hacerlo, y a pesar de los desafíos que enfrenté, nunca renuncié a mis sueños. Eso es lo que espero que esta muñeca inspire en todas y cada una de las chicas hoy: vivir su vida con coraje y resistencia para que puedan hacer realidad sus sueños», dijo Moreno en una declaración. «Ha sido un placer trabajar con Barbie para dar vida a esta muñeca, y espero que sirva como un recordatorio para abrazar sus posibilidades ilimitadas y perseguir sus pasiones porque cuando las abrazas, seguramente irá lejos».

Fuera de sus logros en el escenario y la pantalla, Moreno ha utilizado su plataforma para elevar a otros latinos para contar sus historias auténticas. Moreno se desempeña como Presidenta Honorario Nacional del Consejo Asesor de Latinas & Power Corp., donde ayuda con orientación para las nuevas Latinas en el Instituto de Liderazgo.

También considerar Barbie Signature Juan Gabriel Doll Collectible

La Colección Tributo de Barbie, que debutó en 2021, celebra visionarios por sus contribuciones, impacto y legado como pioneros. Los homenajeados anteriores incluyen Lucille Ball, Vera Wang y Laverne Cox.