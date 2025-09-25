Donald Trup está listo para desesperadamente para que Israel no sea boicoteado en el fútbol internacional

VIVA – Presidente de los Estados Unidos, Donald Trumpintervenir para abordar el plan UEFA quien discutirá la posibilidad de prohibir a Israel actuar en eventos internacionales, incluidos 2026 Copa del Mundo.

El plan de prohibición surgió cuando varias partes insistieron, después de la guerra en curso en Gaza. La Comisión de Investigación de la ONU incluso declaró previamente que Israel llevó a cabo el genocidio, a pesar de que Israel negó la acusación.

Según datos del Ministerio de Salud Gaza, más de 65 mil personas murieron desde que estalló la guerra en octubre de 2023, incluidos 17 mil niños. La situación humanitaria está empeorando, ya que Gaza ahora cumple tres indicadores de hambre según las Naciones Unidas.

Trump, quien promueve activamente la Copa Mundial 2026 con el presidente FIFA Gianni Infantino, intervino a través del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por Marco Rubio.

«Trabajaremos plenamente para evitar que todos los esfuerzos para prohibir que el equipo nacional israelí se desempeñe en la Copa Mundial», dijo un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, citado por Sky News.

Este paso se considera un esfuerzo serio para Washington para garantizar que Israel aún pueda participar en el gran torneo celebrado en los Estados Unidos, México y Canadá.

Israel se encuentra actualmente en el tercer lugar en la clasificación del grupo de clasificación de la Copa Mundial de Europa 2026 con nueve puntos de cinco partidos. Son paralelos a Italia, que ocupa el segundo lugar, pero el equipo de Gennaro Gattuso todavía tiene un partido.

Israel está programado para enfrentar los tres partidos restantes, contra Italia, la parte superior de la clasificación noruega y Moldavia que aún no han ganado puntos. La oportunidad israelí de asegurar boletos de play-off todavía está abierta, siempre que no sea interceptada por sanciones de la UEFA o FIFA.