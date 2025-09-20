Washington DC, Viva – Presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump Confesar si está con el presidente Porcelana Xi jinping avanzar en el acuerdo Tiktok Y se reunirá directamente en las próximas seis semanas en Corea del Sur para discutir el comercio, las drogas ilegales y la Guerra de Ucrania – Rusia.

Ambas partes parecen aliviar las tensiones durante la primera llamada en tres meses, pero no está claro si su conversación por teléfono ha producido un acuerdo estricto que se espera al destino de la popular aplicación de video breve mediante la tecnología de bytedance.

Donald Trump y Xi Jinping acordaron mantener más conversaciones al margen del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) que comenzó el 31 de octubre de 2025 en Gyeongju, Corea del Sur.

«Él (Xi Jinping) acordó el acuerdo de Tiktok y fue sin problemas», dijo, según lo citado por ReutersSábado 20 de septiembre de 2025.

Donald Trump también insinuó desarrollos positivos relacionados con el comercio, Fentanil y la Guerra de Ucrania – Rusia durante la llamada telefónica. «Estoy seguro de que quiere verlo (la guerra de Ucrania – Rusia) termina», explicó.

La aprobación final de Beijing del acuerdo del marco logrado por ambas partes a principios de esta semana fue uno de los obstáculos que Trump tuvo que superar para que Tiktok continuara operando.

El Congreso ordenó el cierre de la aplicación para usuarios estadounidenses en enero de 2025 si sus activos en los EE. UU. No son vendidos por sus propietarios en China, tecnología de byte.

La declaración de China no mencionó un acuerdo formal relacionado con Tiktok. Pero Donald Trump ha dado una señal varias veces esta semana de que el acuerdo pronto podría lograrse.

«La posición de China sobre Tiktok es clara. Respetamos los deseos de la compañía en cuestión. Ellos (los EE. UU.) Trabajarán con nosotros en los campos económicos y comerciales, y apoyan a sus equipos para alcanzar el acuerdo correcto relacionado con Tiktok a través de la consulta», explicó el portavoz chino.

Por lo tanto, Beijing se basa en visual y en el tiempo, mientras que Washington DC persigue los titulares de Tiktok y las reuniones máximas, y las esperanzas, obtendrán más victorias más tarde.

«Veo que China está muy contenta con la dinámica actual», dijo Craig Sington, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, una institución de investigación.