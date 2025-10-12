Donald Trump y el presidente Al-Sisi encabezarán la cumbre de paz de Gaza en Egipto

Jacarta – El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, juntos presidente de los estados unidos (COMO), Donald Trumplideraremos juntos Cumbre paz internacional en la ciudad de Sharm el-Sheikh, Mar Rojo, Egipto el próximo lunes.

La declaración presidencial afirmó que la cumbre reuniría a líderes de más de 20 países.

La cumbre tiene como objetivo «poner fin a la guerra en la Franja». Gazaaumentar los esfuerzos para traer paz y estabilidad a Medio Oriente e iniciar una nueva fase de seguridad y estabilidad regional», como se cita en la declaración del domingo 12 de octubre de 2025.

La situación es devastadora en la Franja de Gaza, Palestina Foto : Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC)

La cumbre «se celebra en consonancia con la visión del presidente estadounidense Trump de lograr la paz en la región y sus persistentes esfuerzos para poner fin a los conflictos en todo el mundo», añadió.

Trump anunció el miércoles que Israel y Hamás habían acordado la primera fase de un plan de 20 puntos que presentó el 29 de septiembre para alcanzar un alto el fuego en Gaza.

La primera etapa incluye la liberación de todos los prisioneros israelíes retenidos en Gaza a cambio de aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos, y la retirada gradual de las tropas israelíes de toda la Franja de Gaza a partir del viernes a las 12.00 hora local (09.00 GMT).

Mientras tanto, la segunda etapa del plan regulará el establecimiento de un nuevo mecanismo gubernamental en Gaza, sin la participación de Hamás.

Luego vino también la formación de una fuerza de seguridad compuesta por palestinos y tropas de países árabes e islámicos, así como el desarme de Hamás.

Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han matado a más de 67.600 palestinos en el enclave, en su mayoría mujeres y niños, y lo han vuelto inhabitable.