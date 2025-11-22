Donald Trump vuelve a afirmar que «resolvió» el conflicto entre India y Pakistán







presidente de estados unidos Donald Trump ha vuelto a afirmar haber resuelto el conflicto entre India y Pakistán, repitiendo su afirmación durante una reunión con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Oficina Oval.

Mamdani voló a Washington DC para su primera reunión con Trump en el Casa Blanca el viernes. Trump dijo que «disfrutó» la reunión, que calificó de «genial».

Durante sus declaraciones en la Oficina Oval, con Mamdani a su lado, Trump repitió su afirmación de que resolvió el conflicto de mayo entre India y Pakistán.

«Hice ocho acuerdos de paz entre países, incluidos India y Pakistán», dijo.

El miércoles, Trump había dicho que había amenazado con imponer aranceles del 350 por ciento a India y Pakistán si no ponían fin a su conflicto, repitiendo su afirmación de que resolvió los enfrentamientos entre los vecinos con armas nucleares y que el primer ministro Narendra Modi lo había llamado para decirle «no vamos a ir a la guerra».

Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego total e inmediato después de una larga noche de conversaciones mediadas por Washington, ha repetido más de 60 veces su afirmación de que ayudó a resolver las tensiones entre India y Pakistán.

India ha negado sistemáticamente cualquier intervención de terceros.

India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en Pakistán y los territorios ocupados por Pakistán. cachemir en represalia por el ataque de Pahalgam del 22 de abril que mató a 26 civiles. India y Pakistán llegaron a un entendimiento el 10 de mayo para poner fin al conflicto después de cuatro días de intensos ataques transfronterizos con drones y misiles.

Mamdani salió victorioso en la muy seguida batalla por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en el primer surasiático y musulmán elegido para ocupar el mando de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Había sido el favorito en las elecciones a la alcaldía de Nueva York durante meses y derrotó al candidato republicano Curtis Sliwa y al exgobernador del estado de Nueva York, el peso pesado político Andrew Cuomo, quien se postuló como candidato independiente y fue respaldado oficialmente por Trump apenas unas horas antes de las elecciones.

Mamdani, de ascendencia india, es hijo de la reconocida cineasta Mira Nair y del profesor Mahmood Mamdani de la Universidad de Columbia.

Nació y creció en Kampala, Uganda y se mudó a ciudad de nueva york con su familia cuando tenía 7 años.

Mamdani se naturalizó ciudadano estadounidense Sólo recientemente, en 2018.

