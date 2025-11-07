Donald Trump vuelve a afirmar que detuvo el conflicto entre India y Pakistán mediante aranceles







presidente de estados unidos Donald Trump ha afirmado una vez más que utilizó aranceles comerciales para detener una posible guerra a gran escala entre India y Pakistán, afirmando que su intervención «resolvió» el conflicto en 24 horas.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca el jueves, Trump dijo: «De las ocho guerras que terminé, cinco o seis se debieron a los aranceles. Si miras a India y Pakistán, estaban a punto de pelear, dos naciones nucleares. Ocho aviones fueron derribados. Y yo dije: ‘Si ustedes van a pelear, les voy a imponer aranceles’. No estaban contentos, y en 24 horas resolví la guerra. Sin aranceles, no habría podido hacer eso».

El presidente de Estados Unidos se refería a los enfrentamientos fronterizos entre India y Pakistán que siguieron a los ataques de precisión de la India en mayo de este año contra campos terroristas paquistaníes en el marco de la Operación Sindoor, lanzada en respuesta al ataque terrorista de Pahalgam en Jammu y Cachemira que mató a 26 civiles.

En la misma sesión informativa, después de anunciar una nueva política para reducir los precios de los medicamentos para bajar de peso, Trump elogió al primer ministro Narendra Modi, llamándolo «un gran hombre» y «un amigo», al tiempo que insinuó que podría visitar la India el próximo año. «Él (el primer ministro Modi) dejó en gran medida de comprar a Rusia. Es amigo mío y hablamos. El primer ministro Narendra Modi es un gran hombre. Quiere que vaya allí, y lo haré. Lo resolveremos», dijo Trump a los periodistas.

Cuando se le preguntó directamente sobre sus planes de viaje, dijo: «Podría ser». A principios de esta semana, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó el compromiso de Trump de fortalecer la relación entre India y Estados Unidos, describiéndola como una asociación que el presidente siente «muy firmemente». «El presidente es positivo y tiene una opinión muy firme sobre la relación entre India y Estados Unidos. Hace unas semanas, habló directamente con el primer ministro Modi mientras celebraba Diwali en la Oficina Oval con altos funcionarios indio-estadounidenses», dijo Leavitt.

Los comentarios de Trump sobre detener una posible guerra entre India y Pakistán fueron similares a las que hizo en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur la semana pasada, donde afirmó que había «amenazado a India y Pakistán con aranceles» para evitar una posible guerra nuclear.

Sin embargo, India ha rechazado firmemente la versión de Trump de los hechos. El MEA declaró que el alto el fuego entre India y Pakistán se logró a través de canales de comunicación militar establecidos entre los Directores Generales de Operaciones Militares (DGMO) de ambos lados. «La posición de la India sigue siendo la misma, todos los problemas con Pakistán deben resolverse bilateralmente, sin la participación de terceros», reiteró el ministerio.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente