Donald Trump, Vladimir Putin, se reunió en la base militar de Alaska







A medida que los administradores de ambas naciones luchan para prepararse para una cumbre histórica, los funcionarios de la Casa Blanca declararon que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la base conjunta Elmendorf-Richardson en el Anchorage de Alaska, informó CNN.

Anchorage, la ciudad más grande del estado, ha sido finalizada para la reunión de ambos líderes el viernes. Según CNN, la base militar fue seleccionada debido a su capacidad para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad, a pesar de la renuencia inicial de la Casa Blanca a organizar la delegación rusa en una instalación militar estadounidense.

Otros lugares no estaban disponibles o mal equipados para manejar las demandas de seguridad y logística de una reunión de tan alto perfil. Alguno Alaskanes Incluso ofreció sus casas privadas, aunque no está claro si esas ofertas llegaron a los tomadores de decisiones.

La cumbre, programada para el viernes, marca la primera reunión en persona entre los líderes de los Estados Unidos y Rusia en más de cuatro años, cuyos preparativos aún están en marcha. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estuvo en Berlín el miércoles para unirse al canciller alemán Friedrich Merz por conversaciones con líderes europeos y estadounidenses antes de la cumbre de Trump-Putin.

Merz ha convocado una serie de reuniones virtuales el miércoles en un intento de tener la voz de los líderes europeos y de Ucrania que se escuchan antes de la cumbre de la que han sido marginados. Zelenskyy se reunirá primero con los líderes europeos, en preparación para una llamada virtual con Trump y Vicepresidente JD Vance más tarde.

