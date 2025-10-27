Donald Trump visita Malasia para impulsar los lazos con Asia







El presidente estadounidense Donald Trump Llegó a Malasia el domingo como parte de una misión de cinco días destinada a impulsar el compromiso de Estados Unidos en Asia y reforzar los lazos comerciales con socios regionales clave. La visita se produce en medio de crecientes esfuerzos diplomáticos en la región e incluye reuniones planificadas con varios líderes asiáticos.

Trump, de 79 años, hizo una animada entrada en la capital de Malasia, bailando al ritmo de los tambores en la pista del aeropuerto cerca del Air Force One, y sus enérgicos movimientos provocaron sonrisas en los espectadores. Se unió a artistas vestidos con coloridos trajes tradicionales que representan a los principales grupos étnicos de Malasia. También participó el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim.

La visita es parte de un viaje más amplio de cinco días centrado en ampliar la presencia de Estados Unidos en Asia y fortalecer las relaciones comerciales. Se espera que Trump se reúna en Tokio con el recién elegido líder de Japón, Sanao Takaichi, y con el presidente chino. Xi Jinping en Corea del Sur.

Durante la visita de Trump, Tailandia y Camboya firmaron el domingo una declaración conjunta sobre un acuerdo de paz en presencia del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro malasio Anwar Ibrahim, lo que marca un paso formal hacia el fin de las hostilidades y el restablecimiento de la paz a lo largo de su disputada frontera.

Apodado el «Acuerdo de PAZ de KL», el acuerdo fue firmado por el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y su homólogo camboyano, Hun Manet, al margen de la 47ª Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpurpresidido por Malasia.

