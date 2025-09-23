Donald Trump vincula el acetaminofeno en el embarazo al autismo, los médicos rechazan la reclamación







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El lunes, afirmó que el uso de acetaminofeno (comúnmente conocido como tylenol) durante el embarazo podría «asociarse con un riesgo muy mayor de autismo», una declaración que contradice décadas de investigación médica y consenso de expertos que apoyan la seguridad de la droga para mujeres embarazadas, informó CNN.

Hablando desde la Oficina Oval, Trump declaró que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) pronto notificaría a los médicos que limiten la recomendación de Tylenol durante el embarazo a menos que sea «médicamente necesario», como el tratamiento de la fiebre, agregando: «Si no puede ser difícil». Según CNN, los investigadores están ampliamente de acuerdo en que el trastorno del espectro autista (TEA) es causado por una combinación compleja de factores genéticos y ambientales, y los datos con respecto a cualquier vínculo potencial entre el acetaminofeno y el autismo sigue siendo no concluyente y en evolución.

En una declaración el domingo, Fabricante de tylenol Kenvue dijo: «El acetaminofeno es la opción de analgésica más segura para las mujeres embarazadas, según sea necesario durante todo su embarazo. Sin él, las mujeres enfrentan opciones peligrosas: sufrir afecciones como fiebre que son potencialmente dañinas tanto para la madre como para el bebé o usan alternativas más riesgosas».

Trump se unió al anuncio del Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., el comisionado de la FDA, Marty Makary, el director de NIH, Jay Bhattacharya, y el administrador de CMS Mehmet Oz. Durante la sesión informativa, Trump también cuestionó los protocolos de vacunas infantiles existentes, pidiendo demoras en la administración de vacunas como el disparo de hepatitis B, que actualmente se administra a los recién nacidos. Sugirió que «se están dedicando demasiadas cosas diferentes a ese bebé», aunque no proporcionó evidencia científica para apoyar su reclamo.

Expertos médicos y las agencias de salud, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), no han encontrado constantemente ningún vínculo entre las vacunas infantiles y el autismo. Numerosos estudios revisados ​​por pares han desacreditado a fondo tales teorías.

A diferencia de las fuertes advertencias de Trump, la posición actual de la FDA sigue siendo más medida. En una carta reciente a los médicos, la agencia declaró que «no se ha establecido una relación causal» entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y el autismo, y reconoció la existencia de «estudios contrarios en la literatura científica».

Kennedy declaró que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está planeando una campaña de educación pública sobre el uso de paracetamol en el embarazo. Instó a los médicos a confiar en su juicio profesional en el asesoramiento de pacientes.

A principios de este mes, el fabricante de Tylenol, Kenvue, declaró que había realizado un «intercambio científico» con funcionarios del HHS sobre el asunto y aconsejó a las mujeres embarazadas que consultaran a su proveedor de atención médica antes de usar cualquier medicamento de venta libre. «El acetaminofén es la opción de analgésica más segura para las mujeres embarazadas según sea necesario durante todo su embarazo», dijo la compañía en un comunicado el domingo, citó CNN.

«Sin ella, las mujeres enfrentan opciones peligrosas: sufrir a través de afecciones como la fiebre que son potencialmente dañinas tanto para la madre como para el bebé o usan alternativas más riesgosas». Los hechos son que más de una década de investigación rigurosa, respaldada por los principales profesionales médicos y los principales Reguladores de salud globalesconfirma que no hay evidencia creíble que vincule el acetaminofeno con el autismo. Estamos con los muchos profesionales médicos y de salud pública que han revisado esta ciencia y están de acuerdo «.

Mientras tanto, CNN informó que la FDA ha aprobado la leucovorina recetada, un ácido folínico de calcio altas típicamente utilizada en quimioterapia, para el tratamiento en algunos niños con autismo. La agencia también restableció la aprobación de Wellcovorin, una versión de marca de leucovorina producida por GSK, después de solicitar la inclusión de datos relacionados con la deficiencia de folato cerebral (CFD), una condición que involucra niveles bajos de folato en el fluido que rodea el cerebro y la médula espinal.

La FDA solicitó que GSK envíe una nueva solicitud para incluir datos sobre la deficiencia de folato cerebral (CFD), una condición en la que hay un bajo nivel de folato en el líquido cefalorraquídeo, el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. El número de personas diagnosticadas con autismo ha aumentado. Alrededor de 1 de cada 31 niños fueron diagnosticados con trastorno del espectro autista a los 8 años en 2022, en comparación con 1 en 36 en 2020, según el Centros de EE. UU. Para el control y la prevención de enfermedades. En 2015, fue de 1 de cada 68 niños.

Los expertos atribuyen este aumento a varios factores. En 2013, la comunidad psiquiátrica amplió su definición de autismo, la conciencia de los síntomas ha crecido y la aceptación del diagnóstico ha aumentado, lo que hace que los padres estén más dispuestos a buscar ayuda. También ha habido un esfuerzo concertado para evaluar a más niños pequeños para el autismo, ya que la intervención temprana puede mejorar significativamente los síntomas y las habilidades a largo plazo.

«Al igual que hay múltiples genes involucrados en diferentes cánceres, al menos 100 genes están involucrados en el autismo», enfatizó el Dr. Peter Hotez, pediatra y codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas en el Hospital de Niños de Texas, enfatizó que las causas del autismo son altamente multifactoriales. Señaló que reclamar una sola «pistola de fumar» que puede curar o causar autismo sería irresponsable.

«Entonces, para cada gen de autismo diferente, hay realmente una forma diferente de autismo, y es poco probable que sea un solo unificador agente químico va a poder abordar incluso una pequeña proporción de esos más de 100 genes de autismo «, Hotez, que tiene una hija con autismo y ha escrito un libro sobre la condición, le dijo a CNN el lunes» Mira, digo esto como el padre de un niño con autismo: quieres una respuesta simple, ¿verdad? Pero lo que está tan claro es que no siempre hay una respuesta simple. Hay muchas cosas a considerar, y es muy difícil precisar «, agregó.

