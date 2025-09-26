Donald Trump tiene conversaciones con el primer ministro de Pakistán en medio de los lazos de calentamiento







Presidente Donald Trump Organizado por el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif para conversaciones en la Casa Blanca en la última señal de relaciones con calentamiento entre Estados Unidos y la energía nuclear del sur de Asia. Sharif se encontraba entre los altos funcionarios de ocho países árabes o musulmanes que se reunieron con Trump al margen de la Asamblea General de la ONU esta semana para discutir la estrategia sobre el final de la Guerra de Israel-Hamas en Gaza.

Los lazos han mejorado entre los Estados Unidos y el Pakistán, ya que la relación de Trump con el primer ministro indio, Narendra Modi, uno de los presidentes republicanos más cercanos con un líder mundial durante su primer mandato, se ha vuelto tensado por las mayores compras de la India de petróleo ruso con descuento después de que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022. India y Pakistan son vecinos y fieritos.

Trump ha elevado drásticamente aranceles a la India para esas compras de petróleo en un esfuerzo por ejercer presión económica indirecta sobre Moscú. Mientras tanto, Estados Unidos y Pakistán llegaron a un acuerdo comercial en julio que se espera que permita a Washington ayudar a desarrollar las reservas de petróleo en gran medida sin explotar de Pakistán y las tarifas más bajas para Islamabad. Sharif llegó a la Casa Blanca poco antes de las 5 de la tarde del jueves, ya que Trump firmaba órdenes ejecutivas y hablaba con los periodistas. La reunión entre los dos líderes fue cerrada a los medios de comunicación, con la delegación de Pakistán dejando la Casa blanca a las 6.18 pm.

Sharif ha ganado el favor de Trump desde que respalda públicamente al líder estadounidense para un premio Nobel de la Paz por los esfuerzos de su administración este año para reducir las tensiones entre Pakistán e India. India y Pakistán acordaron un alto el fuego en mayo después de las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la confrontación militar más grave entre los rivales con armas nucleares en décadas.

A diferencia de Sharif, Modi se ha negado a disfrutar del intento de Trump de reclamar crédito por negociar el alto el fuego. Ese acuerdo siguió a semanas de enfrentamientos, misiles y huelgas de drones en sus fronteras. Los enfrentamientos fueron activados por una masacre de turistas que India culpa a Pakistán, que niega el cargo. Pakistán se separó con Trump en su decisión de llevar a cabo ataques estadounidenses en junio en tres instalaciones nucleares iraníes. Pakistán dijo que el ataque «constituyó una violación grave del derecho internacional», así como sobre la estatura de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Modi fue fotografiado recientemente con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping durante una cumbre de seguridad en Tianjin, en el norte de China. Eso llevó a un golpe de redes sociales de Trump. «Parece que hemos perdido a India y Rusia por China más profunda, más oscura», escribió Trump. «¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!» Pero Trump ha tomado una táctica más cálida con Modi recientemente.

La semana pasada, Trump ofreció la esperanza de que los problemas comerciales con India pudieran resolverse. «Me complace anunciar que India y los Estados Unidos de América están continuando negociaciones para abordar las barreras comerciales entre nuestras dos naciones», dijo Trump en una publicación sobre Truth Social. «Espero hablar con mi muy buen amigo, el primer ministro Modi, en las próximas semanas. ¡Estoy seguro de que no habrá dificultades para llegar a una conclusión exitosa para nuestros dos grandes países!»

Trump golpeó a India con aranceles de hasta el 50 por ciento el mes pasado después de imponer una tarifa adicional del 25 por ciento al país relacionada con sus compras de petróleo ruso, lo que ayuda a Moscú a pagar su guerra en Ucrania. Trump organizó Modi para las conversaciones de la Casa Blanca en febrero.

