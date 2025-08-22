Donald Trump sugiere dejar que Ucrania "defenderse" En medio de las conversaciones de paz







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El jueves (hora local) insinuó permitir que Ucrania se «defienda» contra Rusia, marcando una desviación de su postura de paz anterior, como dijo: «Es muy imposible, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor». Prometiendo «tiempos interesantes por delante», Donald Trump criticó a Joe Biden por no permitir que Ucrania «defienda» contra Rusia, calificando al ex presidente de los Estados Unidos «muy incompetente» por su acción, reiterando que la guerra nunca hubiera sucedido si él (Trump) fuera el presidente.

En una publicación sobre Truth Social, Donald Trump dijo: «Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar el país de un invasor. ¡Es como un gran equipo en los deportes que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite jugar la ofensiva. Esta es una guerra que nunca hubiera sucedido si fuera presidente, ¡cero tiempos interesantes por delante! «

Esto viene después Rusia Lanzó su mayor ataque de drones y misiles contra Ucrania en más de un mes, pocos días después de una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Trump en Alaska. Nueve civiles fueron asesinados en las huelgas, así como en el bombardeo en el este de Ucrania, informó CNN, citando funcionarios ucranianos. La reunión en Alaska no pudo establecer ningún terreno sólido para el alto el fuego, ya que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, seguía insistente en tener garantías de seguridad antes de aceptar un alto el fuego. Sin embargo, Trump ha sugerido una reunión trilateral que lo involucra, Putin y Zelenskyy en el futuro cercano.

Trump también ha prometido que Estados Unidos estaría involucrado en proporcionar garantías de seguridad para Ucrania. El líder estadounidense dijo que habría alguna forma de garantías de seguridad para Ucrania, pero no reveló si esto involucraría a las tropas estadounidenses. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca de EE. UU., Karoline Leavitt, descartó el martes la posibilidad de enviar tropas a Ucrania como parte de las garantías de seguridad.

«El presidente ha declarado definitivamente las botas estadounidenses no estarán en el terreno en UcraniaPero ciertamente podemos ayudar en la coordinación y quizás proporcionar otros medios de seguridad a nuestros aliados europeos. El presidente entiende que las garantías de seguridad son cruciales para garantizar una paz duradera. Él ha dirigido a su equipo de seguridad nacional que coordine con nuestros amigos en Europa y también continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia también «, dijo.

Al preguntarle si Estados Unidos proporcionaría « aire » como opción de seguridad, Leavitt dijo que era una posibilidad. «Es una opción y una posibilidad. Ciertamente no descartaré las opciones militares que el presidente tiene a su disposición. Le dejaré hacer eso. Puedo decirle que ha descartado las botas en el terreno», dijo. Al ser presionado para obtener más detalles sobre las garantías de seguridad para Ucrania, dijo, «,»Presidente Trump ha ordenado a su equipo que cree un marco para estas garantías de seguridad que pueden ser aceptables para ayudar a garantizar una paz duradera y terminar esta guerra «, dijo.

