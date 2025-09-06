





En medio de las tensiones actuales entre Washington y Delhi sobre los aranceles y la compra de petróleo ruso, presidente de los Estados Unidos Donald Trump Dijo que India y Estados Unidos tienen una ‘relación especial’ y no hay nada de qué preocuparse, ya que los dos países «solo tienen momentos en ocasiones ‘.

`Siempre seré amigo de (Narendra) Modi` él es un gran primer ministro. Es genial. Pero no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular. Pero India y Estados Unidos tienen una relación especial. No hay nada de qué preocuparse. Simplemente tenemos momentos en ocasiones «, dijo Trump en la Oficina Oval el viernes.

El presidente estaba respondiendo a una pregunta sobre si está listo para restablecer las relaciones con la India, ya que los lazos entre los dos países continúan tambaleándose en posiblemente la peor fase en más de dos décadas. Trump también dijo que está «muy decepcionado» de que India compraría ‘Tanto aceite’ Rusia.

‘Me ha decepcionado mucho que India esté comprando tanto petróleo de Rusia, y les hice saber eso. Pusimos un arancel muy grande para la India, el 50 % de la tarifa, la tarifa muy alta. Me llevo muy bien con (el primer ministro Narendra) Modi, es genial. Estuvo aquí hace un par de meses, dijo Trump en respuesta a una pregunta en su publicación en las redes sociales que Estados Unidos ha perdido a India y Rusia ante China.

En la publicación social de la verdad, Trump dijo que ‘parece que hemos perdido a India y Rusia con China más profunda, más oscura. ¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos! `Trump también había publicado una vieja foto de Modi con el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi jinping. La publicación de Trump en las redes sociales se produjo días después de la bonhomie entre Modi, Xi y Putin en una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) en la ciudad china de Tianjin llamó la atención mundial.

A una pregunta sobre cómo las conversaciones comerciales van con India y otros países, dijo Trump: «Van muy bien». Otros países están muy bien. Estamos muy bien con todos ellos. Estamos molestos con la Unión Europea por lo que está sucediendo no solo con Google, sino con todas nuestras grandes empresas ‘.

Mientras tanto, el consejero principal de la administración de Trump para el comercio y la fabricación, Peter Navarro, dijo en un puesto en X que las tarifas más altas de la India nos costaron empleos. `India compra petróleo ruso únicamente para obtener ganancias/ingresos alimenticios Rusia máquina de guerra. Los ucranianos/rusos mueren. Los contribuyentes estadounidenses desembolsan más. India no puede manejar la verdad/giros «, dijo Navarro.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo que Trump y su equipo comercial están decepcionados de que India continúe ‘Fundar’ la Guerra de Ucrania de Rusia. «Creo que el equipo comercial y el presidente están decepcionados de que India continúe financiando la Guerra de Ucrania de Rusia, y con suerte es un problema diplomático que tendrá un desarrollo positivo pronto», dijo Hassett a los periodistas de la Casa Blanca el viernes.

