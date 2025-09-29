Donald Trump renueva la amenaza de una tarifa del 100% sobre las películas hechas fuera de los Estados Unidos

Presidente Donald Trump ha renovado su amenaza de implementar aranceles en películas producidas fuera de los Estados Unidos.

«Nuestro negocio de fabricación de películas ha sido robado de los Estados Unidos de América, por otros países, al igual que robar» dulces de un bebé «. California, con su gobernador débil e incompetente, ha sido particularmente afectado «, escribió en su plataforma de redes sociales Truth Social. «Por lo tanto, para resolver este problema interminable y sin fin, imponeré una tarifa del 100% en todas y cada una de las películas que se realizan fuera de los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto».

No está claro qué reavivó la proclamación, pero Trump hizo una declaración similar en mayo porque consideró que las producciones extranjeras son una «amenaza de seguridad nacional» para la industria cinematográfica estadounidense, y agregó que no solo atraen a los cineastas a otros mercados, sino que también traen «mensajes y propaganda» a los Estados Unidos. En ese momento había incertidumbre sobre si el presidente tenía la autoridad para instituir tal arancel o cómo se implementarían.

Más por venir …