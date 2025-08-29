Donald Trump reduce los fondos para programas de reasentamiento afgano







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha reducido la financiación para programas que respaldan la reubicación y el reasentamiento de los aliados afganos en los Estados Unidos, dejando a miles de incertidumbre, informó Khaama Press. Los recortes afectan a los afganos que arriesgaron sus vidas trabajando junto a las fuerzas estadounidenses durante la guerra con los talibanes.

Según los informes de los medios de EE. UU. Citados por Khaama Press, los presupuestos para la «operación de libertad duradera» y el estado protegido temporal expirarán en septiembre. Estos programas fueron diseñados para proteger a los afganos vulnerables a las represalias talibanes.

La decisión ha provocado críticas en Washington. El congresista Scott Peters dijo que cortar los fondos envía el «mensaje incorrecto» a los futuros socios y socava la reputación de Estados Unidos como un aliado confiable. Hizo hincapié en que aquellos que mostraron el coraje de enfrentarse a los talibanes son las mismas personas que los Estados Unidos deberían proteger.

Los grupos de la sociedad civil se hicieron eco de estas preocupaciones. Shawn Vandiver, jefe de la Iniciativa Afghanevac con sede en San Diego, advirtió que miles de afganos enfrentarán riesgos severos si la financiación termina, dejándolos expuestos a la venganza talibán, señaló Khaama Press.

Las estadísticas del Congreso muestran casi 60,000 afganos en Afganistán Todavía están esperando revisiones de casos de asilo, mientras que más de 170,000 permanecen en la cola de visas de inmigrantes especiales (SIV).

Los abogados de inmigración también han prestado alarmas sobre el destino de las mujeres y las niñas, advirtiendo que un retorno al gobierno talibán podría despojarlos de educación, empleo y libertades básicas. Un abogado describió la perspectiva como «profundamente aterradora».

Los críticos argumentan que los recortes no solo ponen en peligro a los aliados afganos, sino que también amenazan con debilitar la autoridad moral y la credibilidad de los Estados Unidos en todo el mundo. Sin compromisos renovados, miles de que alguna vez estuvieron con fuerzas estadounidenses pueden quedarse para enfrentar un futuro incierto y peligroso, informó Khaama Press.

La preocupación vino como Presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó una proclamación a principios de esta semana que marcó el cuatro aniversario del bombardeo de Abbey Gate en Afganistán. Recordó el trágico día y enfatizó que el incidente reflejó la incompetencia del plan de retiro de la administración anterior.

