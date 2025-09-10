Donald Trump reacciona a la huelga israelí en Doha, dice "no estoy emocionado por eso"







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El martes (la hora local de los Estados Unidos) dijo que «no estaba emocionado» por la huelga israelí que atacó a los principales líderes de Hamas en Doha, Qatar, enfatizando que la situación «no era buena», pero reiteró que la prioridad de los Estados Unidos siguió siendo el regreso de los rehenes.

En declaraciones a los periodistas, Trump dijo: «No estoy emocionado por eso … no es una buena situación, pero diré que queremos que los rehenes de regreso. No estamos encantados con la forma en que se redujo. Nunca me sorprende nada, especialmente cuando se trata de Medio Oriente».

Esto se produce después de que Israel lanzó un ataque aéreo dirigido a los principales líderes de Hamas que residen en un vecindario residencial en Doha, según CNN. La Casa Blanca sostuvo anteriormente que eliminar a Hamas seguía siendo un «objetivo digno». Hablando en una sesión informativa de los medios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la administración Trump fue informada de la operación solo en la mañana de la huelga.

«Esta mañana, la administración Trump fue notificada por el Estados Unidos Militar que Israel estaba atacando a Hamas, que, muy desafortunadamente, estaba ubicado en una sección de Doha, la capital de Qatar. Bombardeo unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de los Estados Unidos, que está trabajando muy duro y que asume riesgos con nosotros para negociar la paz, no avanza los objetivos de Israel o Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamas, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo digno «, dijo Leavitt.

Leavitt agregó que tan pronto como el presidente se enteró de la huelga, le pidió al enviado especial Steven Witkoff que notifique a las autoridades de Qatar de inmediato. «El presidente Trump inmediatamente ordenó al enviado especial Witkoff que informara a los Qataris sobre el inminente ataque, lo que hizo. El presidente ve a Qatar como un aliado fuerte y amigo de los Estados Unidos y se siente muy mal sobre la ubicación de este ataque», dijo, señalando los vínculos estrechos entre Washington y Doha.

Leavitt también dijo que el presidente Trump habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Después del ataque. «El presidente Trump quiere que todos los rehenes en Gaza y los organismos de los muertos liberen, y esta guerra termina ahora. El primer ministro Netanyahu le dijo al presidente Trump que quiere hacer la paz y rápidamente. El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz», agregó.

Según Leavitt, Trump también habló con el Amir y el Primer Ministro de Qatar, asegurándoles que tal incidente no se repetiría. «El presidente también habló con el Amir y Primer ministro de Qatar y les agradeció su apoyo y amistad a nuestro país. Les aseguró que tal cosa no volvería a suceder en su suelo «, dijo.

