Donald Trump queda embarazada de Satanás en un nuevo episodio salvaje

En el cuarto episodio de «Parque sur«Temporada 27, Satanás revela que está embarazada Donald TrumpEl bebé, mientras que South Park Elementary está envuelto en Labubu Mania.

El episodio comienza con dos estudiantes de primaria de South Park que luchan contra el puño sobre cuyo Labubus es legítimo, y el nuevo consejero escolar, Jesucristo, tiene que intervenir para resolver el conflicto. Se llama a una reunión de personal a raíz del incidente, y Jesús es el único que todavía está en la oscuridad sobre el accesorio chino al rojo vivo. El compañero de trabajo de Jesús interpreta un video de Unboxing Labubu para ponerlo al día con la velocidad.

«Hola, muchachos, este es otro video de Unboxing de Labubu», dice Kelly Bronson, estudiante de primaria de South Park, en su último Tiktok. «Tengo este Labubu en línea. Estoy bastante seguro de que no es un lafufu. Obtuve el código QR aquí. Vamos a ver lo que tenemos. Espero que sea raro».

Afortunadamente para Kelly, es raro, y ella grita de alegría. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está bien, está bien, comencemos el ritual».

Kelly luego dibuja un pentagrama en el piso de su habitación y coloca su labubu en el centro. Después de vomitar sangre de pollo en la parte superior del juguete, cobra vida como en una pesadilla de imágenes encontradas.

Mientras tanto, Fox News está tratando desesperadamente de responder a la pregunta: «¿Donald Trump está jodiendo Satanás?» Un grupo de reporteros de Fox se encuentra con Trump y su rumoreado novio fuera de Air Force One para averiguarlo.

«¡No! ¡No estoy jodidamente Satanás!» Trump grita. Satanás lo respalda, «estamos pasando el rato». Fox News no lo compra, y a medida que la pareja se aleja, un reportero comenta: «Ese tipo definitivamente es Satanás. Qué semental».

En el clímax del episodio, un grupo de niñas usa un Labubu raro para otro ritual, pero están decepcionados cuando convocan accidentalmente a Trump y al Príncipe de la Oscuridad. Mientras hacen su salida, Jesús confronta al diablo, exigiendo que salga de la tierra y tome el malvado Labubu con él. Pero Satanás no puede irse por una razón muy importante.

«¿Crees que no quiero irme? ¡Estoy obligado a él!» Satanás dice. «Quiero dejarlo, pero no puedo porque estoy embarazada. Estoy obligado a permanecer en esta situación durante varios años más».

Trump no ha podido escapar de la mira de Trey Parker y Matt Stone en la temporada 27 de «South Park», que ha entregado un ataque implacable al presidente. El episodio de la semana pasada, «Enfermo«, Vio al presidente aceptar sobornos de una larga línea de políticos, cada uno tranquilizándole que no tiene un pequeño pene mientras entregaban sus dones. El episodio antes de eso» «Tengo una locura«Vio a Trump en una parodia de» isla de fantasía «, tratando de atraer a Mackey por un trío consigo mismo y su renuente amante, Satanás.

La Casa Blanca disparado hacia atrás en el show después de la temporada 27 estreno explosivoque presentó los primeros (de muchos) casos de Trump mendigando el sexo del diablo, así como un PSA de hoja de hoja del presidente con un micro pene parlante.

«La hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin, durante años han llegado después de ‘South Park’ por lo que calificaron como contenido de ‘ofensa’, pero de repente elogian el programa», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers. «Al igual que los creadores de ‘South Park’, la izquierda no tiene contenido auténtico o original, por lo que su popularidad continúa alcanzando mínimos de discos».

Los aliados de Trump también han atrapado callejeros. «Got A Socio» retrató al Secretario de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, mientras el cachorro asesinando al líder de hielo con una cara que se derrite repetidamente debido a la falla de la cirugía plástica. Noem Snow el episodio como «tan vago» y «mezquino».

«Siempre son los liberales y los extremistas los que hacen eso», dijo Noem en el programa de radio de Glenn Beck. «Si quisieran criticar mi trabajo, continúe y hagan eso, pero claramente no pueden, simplemente eligen algo mezquino así».