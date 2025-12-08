Donald Trump puede usar la fuerza como mejor le parezca: Pete Hegseth







El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, defendió los recientes ataques militares a barcos vinculados a presuntos cárteles de la droga, diciendo que el Presidente Donald Trump tiene la autoridad para tomar medidas “como mejor le parezca” para salvaguardar la nación.

Dijo que las operaciones, que resultaron en al menos 87 muertes y plantearon dudas sobre violaciones del derecho internacional, estaban justificadas para proteger a los ciudadanos estadounidenses y comparó el esfuerzo con la respuesta después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

«Si estás trabajando para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos. No quede ninguna duda al respecto», dijo Hegseth durante su discurso de apertura en el Foro de Defensa Nacional Reagan. «El presidente Trump puede y tomará acciones militares decisivas como mejor le parezca para defender los intereses de nuestra nación. Que ningún país del mundo lo dude».

Los legisladores han pedido mayor claridad sobre la base legal de los ataques y si el personal estadounidense recibió instrucciones de realizar un segundo ataque después de una operación en septiembre cuando los funcionarios sabían que había sobrevivientes.

Hegseth también comparó a los presuntos narcotraficantes con Al Qaedaaunque los analistas han señalado diferencias clave entre los dos y las estrategias necesarias para combatirlas. Sus comentarios se produjeron poco después de que la administración publicara su estrategia de seguridad nacional, que describe a los socios europeos como débiles y apunta a reafirmar el poder estadounidense en Occidente.

