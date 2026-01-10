Donald Trump propone un límite del 10 por ciento por un año a los intereses de las tarjetas de crédito







presidente de estados unidos Donald Trump ha anunciado un límite de un año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, proponiendo una tasa máxima del 10 por ciento, que entrará en vigor a partir del 20 de enero.

En una publicación en Truth Social, que fue compartida en X por la Casa Blanca, Trump criticó a las compañías de tarjetas de crédito por cobrar tasas de interés que van del 20 al 30 por ciento o más, argumentando que dichas tasas han impuesto una carga financiera indebida a los estadounidenses.

Atribuyó la persistencia de altas tasas de interés a las políticas adoptadas durante el joe biden administración, enmarcando la propuesta como una medida destinada a mejorar la asequibilidad para los consumidores. Según la publicación, el límite propuesto entraría en vigor el 20 de enero de 2026 y permanecería vigente durante un año.

Trump describió la medida como un esfuerzo para evitar que las compañías de tarjetas de crédito «estafen» a los consumidores. El anuncio enfatiza la asequibilidad como tema central y destaca el 20 de enero como simbólicamente significativo, señalando que coincidiría con un aniversario de la administración de Trump.

«Le informamos que ya no permitiremos que el público estadounidense sea «estafado» por compañías de tarjetas de crédito que cobran tasas de interés del 20 al 30%, e incluso más, que se enconaron sin obstáculos durante la administración del Dormido Joe Biden. ¡ASEQUIBILIDAD! A partir del 20 de enero de 2026, yo, como Presidente de la Estados UnidosEstoy pidiendo un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%. Casualmente, la fecha del 20 de enero coincidirá con el primer aniversario de la histórica y muy exitosa Administración Trump. Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», decía la publicación.

