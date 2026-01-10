Donald Trump promete a ejecutivos petroleros «seguridad total» para invertir en Venezuela







Presidente Donald Trump El viernes pidió a los ejecutivos petroleros que regresen rápidamente a Venezuela mientras la Casa Blanca busca asegurar rápidamente 100 mil millones de dólares en inversiones para reactivar la capacidad del país de aprovechar plenamente sus crecientes reservas de petróleo.

Desde la incursión militar de Estados Unidos para capturar al ex líder venezolano Nicolás Maduro el sábado, Trump rápidamente ha girado para presentar la medida como una nueva oportunidad económica para Estados Unidos, confiscando petroleros que transportaban petróleo venezolano y diciendo que Estados Unidos se está haciendo cargo de las ventas de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano previamente sancionado y controlará las ventas en todo el mundo de manera indefinida.

Trump, al abrir la reunión con ejecutivos de la industria petrolera, trató de asegurarles que no deben ser escépticos a la hora de invertir rápidamente y, en algunos casos, regresar al país sudamericano con un historial de incautaciones de activos estatales, así como sanciones estadounidenses en curso y la actual incertidumbre política.

«Tienen total seguridad», dijo Trump a los ejecutivos. «Estás tratando con nosotros directamente y no con Venezuela en absoluto. No queremos que usted trate con Venezuela”.

Trump añadió: «Nuestras gigantescas compañías petroleras gastarán al menos 100 mil millones de dólares de su dinero, no del dinero del gobierno». No necesitan dinero del gobierno. Pero necesitan protección del gobierno».

Trump dio la bienvenida a los ejecutivos petroleros a la Casa Blanca después de que las fuerzas estadounidenses se apoderaran el viernes temprano de su quinto petrolero en el último mes que ha sido vinculado con el petróleo venezolano. La acción reflejó la determinación de Estados Unidos de controlar completamente la exportación, refinación y producción de petróleo venezolano, una señal de los planes de la administración Trump de involucrarse continuamente en el sector mientras busca compromisos de las empresas privadas.

Todo es parte de una iniciativa más amplia de Trump para mantener bajos los precios de la gasolina. En momentos en que muchos estadounidenses están preocupados por la asequibilidad, la incursión en Venezuela combina el uso asertivo de los poderes presidenciales por parte de Trump con un espectáculo óptico destinado a convencer a los estadounidenses de que puede reducir los precios de la energía.

«BIG OIL invertirá al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en The Casa Blancadijo Trump el viernes en una publicación en las redes sociales antes del amanecer.

La Casa Blanca dijo que invitó a ejecutivos petroleros de 17 compañías, incluida Chevron, que todavía opera en Venezuela, así como ExxonMobil y ConocoPhillips, ambas tenían proyectos petroleros en el país que se perdieron como parte de una nacionalización de empresas privadas en 2007 bajo el predecesor de Maduro, Hugo Chávez.

«Si miramos las estructuras y marcos comerciales vigentes hoy en Venezuela, vemos que hoy en día no se puede invertir», dijo Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil. «Y entonces se deben hacer cambios significativos en esos marcos comerciales, el sistema legal, tiene que haber protecciones duraderas a las inversiones y tiene que haber cambios en las leyes de hidrocarburos en el país».

Otras empresas invitadas fueron Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, con sede en Singapur, Eni, con sede en Italia, y EspañaRepsol, con sede en Repsol, así como una amplia gama de empresas nacionales e internacionales con intereses que van desde la construcción hasta los mercados de materias primas.

Hasta ahora, las grandes compañías petroleras estadounidenses se han abstenido en gran medida de confirmar inversiones en Venezuela, ya que es necesario contar con contratos y garantías. Trump ha sugerido que Estados Unidos ayudaría a respaldar cualquier inversión.

La producción de petróleo de Venezuela ha caído por debajo del millón de barriles por día. Parte del desafío de Trump para cambiar esa situación será convencer a las compañías petroleras de que su administración tiene una relación estable con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, así como protecciones para las empresas que ingresan al mercado.

Si bien Rodríguez ha denunciado públicamente a Trump y el derrocamiento de Maduro, el presidente estadounidense ha dicho que hasta la fecha el líder interino de Venezuela ha estado cooperando entre bastidores con su administración.

Tyson Slocum, director del programa de energía del grupo de defensa del consumidor Public Citizen, criticó la reunión y calificó la destitución de Maduro por parte del ejército estadounidense como «imperialismo violento». Slocum añadió que el objetivo de Trump parece ser «entregar a los multimillonarios el control del petróleo de Venezuela».

Mientras tanto, el Estados Unidos y los gobiernos de Venezuela dijeron el viernes que estaban explorando la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, y una delegación de la administración Trump llegó el viernes a la nación sudamericana.

El pequeño equipo de diplomáticos estadounidenses y funcionarios de seguridad diplomática viajó a Venezuela para hacer una evaluación preliminar sobre la potencial reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Trump también anunció el viernes que se reuniría con el presidente Gustavo Petro a principios de febrero, pero pidió al líder colombiano que avance rápidamente para detener el flujo de cocaína hacia Estados Unidos.

Trump, tras el derrocamiento de Maduro, había hecho vagas amenazas de tomar medidas similares contra Petro, describiendo al líder colombiano como un «hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos».

Trump cambió abruptamente el miércoles su tono sobre su homólogo colombiano luego de una amistosa llamada telefónica en la que invitó a Petro a visitar la Casa Blanca. La aparente distensión entre Petro, un izquierdista, y Trump, un conservador, parece reflejar que sus intereses compartidos superan sus profundas diferencias.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente