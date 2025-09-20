Donald Trump presenta un millón de dólares ‘Card’ para la residencia permanente







El Administración de Trump ha lanzado un programa de inmigración premium dirigido a personas ricas en todo el mundo, ofreciendo una residencia permanente a través de costosas «tarjetas de oro» que podrían generar miles de millones en ingresos para el Tesoro Americano. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció la iniciativa el viernes, describiéndola como un cambio fundamental en cómo Estados Unidos aborda la inmigración legal al priorizar a los solicitantes ricos que pueden hacer contribuciones financieras sustanciales al país.

Según el programa de tarjeta de oro, los solicitantes individuales pagarán USD 1 millón (aproximadamente Rs 8,5 millones de rupias) por la residencia permanente, mientras que las corporaciones que patrocinan a los empleados pagarán USD 2 millones por persona. El programa reemplaza las categorías existentes de tarjetas verdes basadas en el empleo EB-1 y EB-2, comenzando con 80,000 visas disponibles.

«Puedes demostrar un valor excepcional para el Estados Unidos de América Al contribuir con un millón de dólares a los Estados Unidos de América, «el Secretario Lutnick explicó durante una conferencia de prensa.» Esa es una gran expectativa de que son muy valiosas «.

Los titulares de tarjetas de oro se clasificarán como «residentes permanentes privilegiados» con plenos derechos para vivir y trabajar en los Estados Unidos permanentemente, incluido un camino hacia la ciudadanía. Un requisito clave del programa es que los titulares de tarjetas de oro deben pagar impuestos sobre sus ingresos mundiales, similar a los ciudadanos estadounidenses. Esto significa que los solicitantes serán gravados por el gobierno de los Estados Unidos, independientemente de dónde se obtengan sus ingresos a nivel mundial.

«El individuo pagará el impuesto global, y se les imponerá un impuesto como un ciudadano estadounidense o un residente permanente», dijo Lutnick, señalando que este requisito puede desalentar a los solicitantes con acuerdos financieros internacionales complejos. La obligación fiscal global representa un compromiso significativo, ya que los EE. UU. Es uno de los pocos países en los que gravan a los ciudadanos y residentes permanentes. Ingresos mundialesPotencialmente sometiendo a los solicitantes ricos a la doble impuestos dependiendo de los tratados fiscales de su país de origen con los EE. UU.

Los solicitantes se someterán a lo que la administración describe como el proceso de investigación más intensivo jamás implementado para las visas de EE. UU. La evaluación costará USD 15,000 adicionales por solicitante y será realizado por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

«Vamos a hacer una verificación mucho más rigurosa de lo que se ha hecho antes», enfatizó Lutnick, citando las tarifas sustancialmente más altas como justificación para una mejor detección de seguridad. El programa excluye específicamente a las personas con preocupaciones de seguridad nacional o antecedentes penales, similares a las existentes Programas de tarjetas verdes.

Para las corporaciones, la inversión de $ 2 millones por empleado crea un mecanismo de retención único. Si un empleado patrocinado deja la compañía, la tarjeta de oro se vuelve inválida a menos que el nuevo empleador también haya comprado tarjetas de oro para su fuerza laboral.

«Si esa persona no tiene una tarjeta de oro que les compró, trabajará con otra persona en otro país», explicó Lutnick. Sin embargo, la empresa patrocinadora original conserva la propiedad de la tarjeta y puede transferirla a un nuevo empleado después de pagar tarifas adicionales de investigación y transferencia.

La administración también describió los planes para un programa de «tarjeta Trump Platinum» que requiere la aprobación del Congreso y que cuesta $ 5 millones. A diferencia de la tarjeta de oro, este programa no ofrecería residencia permanente o un camino hacia la ciudadanía, y los titulares solo pagarían los impuestos de los ingresos de origen estadounidense.

El Programa de platino Se espera que los titulares permita que los titulares permanezcan en los EE. UU. Para más del límite anual actual de 120 días para ciertas categorías de visas, aunque los términos específicos esperan la acción del Congreso.

La administración proyecta que el programa de tarjeta de oro generará más de $ 100 mil millones para el Tesoro de los Estados Unidos, mientras que el futuro programa de platino podría generar $ 1 billón. Estas cifras asumen una absorción significativa entre las personas ricas en todo el mundo que buscan la residencia en los Estados Unidos.

Se espera la implementación dentro de un mes, con otras categorías de tarjetas verdes probablemente suspendidas durante el lanzamiento. Un sitio web dedicado, TrumpCard.gov, manejará las aplicaciones.

El programa representa un cambio dramático de la inmigración tradicional basada en el empleo, que históricamente se ha centrado en las habilidades y las necesidades del mercado laboral en lugar de la riqueza. Los críticos pueden argumentar que crea un sistema de «pago por juego» para Residencia en los Estados UnidosMientras que los partidarios lo sostienen, asegura que los inmigrantes contribuyan sustancialmente a la economía estadounidense.

Para los indios ricos que consideran la residencia en los Estados Unidos, el programa ofrece una ruta potencialmente más rápida que los programas de visa de inversores existentes, aunque el requisito de impuestos globales y los costos iniciales sustanciales pueden limitar la apelación a aquellos con importantes intereses comerciales internacionales.

El programa de tarjeta de oro se une a otras iniciativas de inmigración de la administración de Trump recientes destinadas a generar ingresos al tiempo que reduce en general inmigración Números a través de barreras más altas de entrada.

